Bil Gates Resmen Dünyanın İlk Trilyonerlerinden Biri Olmak Üzere

2009 yılından bu yana değerini yüzde 11 artıran Bill Gates, dünyanın ilk trilyonerlerinden biri olmak üzere. Ancak bunun için biraz daha ter dökmesi gerekecek.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, önümüzdeki 25 yıl içerisinde, bu büyüme hızını sabit tutabilirse dünyanın ilk trilyonerleri arasına girecek. Bu zaman zarfı içerisinde Gates tam 86 yaşına basmış olacak.

2006 yılında net geliri 50 milyar dolar olan Bill Gates'in şahsi serveti an itibarıyla Forbes dergisine göre 84.8 milyar dolara ulaştı ve yükseliyor. Onu, 54.2 milyar dolarla Mark Zuckerberg ve 72.1 milyar dolarla Warren Buffet takip ediyorlar.

Seneler arasındaki yükseliş yüzdeye vurularak hesaplandığında bundan tam 25 sene sonra Gates, 1 trilyon dolarlık bir servetin sahibi olacak. Oxfam ekonomi analistleri "zaten zengin olan birinin servetini katlamak için fazla bir şey yapmaları gerekmediğini savunarak, "2009 dan bu yana yüzde 11 artan bir değerin bu hızla 25 yıl içinde trilyon dolarlık bir potansiyele ulaşacağını belirtiyorlar.

Bu rakam dünyada yoksul ve düşük gelir sahibi 3.6 milyar insanın toplam gelirinden daha fazla olarak ölçümleniyor.

Bill Gates Hakkında Enteresan Gerçekler

Bill Gates Okul Yıllarında Çapkın Bir Hackermış

Bill Gates Dünyanın En Zengini Olmakta İnatçı