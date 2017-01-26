Biletinial(Android)
Etkinliklere bilet almak hiç bu kadar kolay olmamıştı
Biletinial, adından da anlaşılacağı üzere online bilet satın alabileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, gitmek istediğiniz her türlü etkinliğin biletini, konumuzunu seçtikten sonra kolaylıkla satın alabilirsiniz. Bu türde başarılı bir uygulama arayanların denemenizi kesinlikle öneririm.
Bilet satın alma uygulamalarında alternatif arayanların çok hoşuna gidecek bir uygulama olan Biletinial, konser, tiyatro, sinema, eğitim, futbol, basketbol, voleybol ve çok daha fazlasını satın almanıza olanak tanıyor. Oldukça şık bir arayüzü olan uygulama, tamamen işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için tasarlanmış. Diğer yandan, aradığınız pek çok etkinliğe de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu noktada tek yapmanız gereken bulunduğunuz yeri seçerek, konumunuzda gerçekleştirilecek etkinlikleri takip etmeniz ve dilerseniz bilet satın almanız. Açıkçası uygulamanın tam ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunu söyleyebilirim.
Eğer eğlence uygulamaları arasında iyi bir online bilet satın alma uygulaması arıyorsanız Biletinial'ı ücretsiz indirebilirsiniz.
NOT: Uygulamanın boyutu cihazınıza göre farklılık göstermektedir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
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Biletinial Eski Sürümleri
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