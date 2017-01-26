Biletinial, gitmek istediğiniz etkinlikleri takip edip, bilet satın alma işlemi yapabileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, konser, tiyatro, sinema, eğitim, futbol, basketbol, voleybol ve çok daha fazlasının biletlerini kolaylıkla satın alabileceksiniz.

Günümüzde etkinlikleri takip etmek gerçekten zorlaştı. Sosyal medya platformlarından, SMS'lerle veya bilboardlarla sürekli enformasyona maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunları tek bir uygulama aracılığıyla takip etme farz oldu. Bunun yanında kolaylıkla bilet satın alma işlemi de gerçekleştirebilirsek, istediğimiz planı kolaylıkla organize edebiliriz. Biletinial uygulaması da bu tip eğlence uygulamalarından biri ve kolaylıkla istediğiniz işlemleri yapmanıza olanak tanıyor. Bulunduğunuz konumdaki kategorilerden istediğiniz etkinliği seçin ve biletinizi online satın alın. Evet, yapmanız gereken tek şey bu. Üstelik çok kullanışlı bir arayüze sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Biletinial uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.