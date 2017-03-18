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Bilgi Canavarı
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Bilgi Canavarı

Bilgi Canavarı İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bilgi Canavarı
Bilgi Canavarı
Bilgi Canavarı
Bilgi Canavarı
Bilgi Canavarı

Oynarken eğlenecek, eğlenirken de öğretecek bir bilgi yarışı

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Bilgi Canavarı, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bilgi yarışması olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayaacak oyunda aynı zamanda ilginç bilgiler de öğrenebiliyorsunuz.

Sürükleyici bir kurguya sahip olan Bilgi Canavarı, farklı kategorilerden güncel soruları içermektedir. Binlerce soruya sahip olan oyunda tek yapmanız gereken sorulara doğru cevap vermek. Birbirinden zorlu sorulara cevap vererek sıralama tablosunda üst sıralara tırmanmalısınız. Son derece dikkatli olmalı ve sorulan sorulara doğru cevap vermeye çalışmalısınız. Spordan edebiyata, tarihten dizilere kadar pek çok kategoriye sahip olan Bilgi Canavarı, basit tasarımıyla da dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Bilgi Canavarı'nı sakın kaçırmayın.

Renkli görselleri ve binlerce sorusuyla bilgi oyunlarını sevenlerin hoşuna gidecek Bilgi Canavarı'na üye olabiliyor ya da misafir kulanıcı olarak giriş yapabiliyorsunuz. Eğer oyuna kayıt olursanız yaptığınız puanlar sistemde tutuluyor ve sıralama tablosuna katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bilgi Canavarı oyununu mutlaka denemelisiniz.

Bilgi Canavarı oyununu Android  cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Barış Sağlam
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