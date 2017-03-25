Bilgi İşlem Görevlisinin 'Teknoloji Duvarı' Nostalji Yaşatıyor

Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde bilgi işlem görevlisi olarak hizmet veren Engin Gürbüz, atık bilgisayar parçaları ve eski model telefonları çalışma odasının duvarına asarak ilginç bir duvar sergisi oluşturuyor. “Teknoloji duvarı” adını verdiği çalışmasıyla Gürbüz, teknoloji düşkünlerine nostalji yaşatıyor.

Tam bir teknoloji aşığı olduğunu belirten 48 yaşındaki bilgi işlem görevlisi Engin Gürbüz, oluşturduğu bu teknoloji duvarına çok özen gösterdiğini, her parçanın kendisi için değerli olduğunu belirtti. Çeşitlilik arttıkça daha dikkat çekici hale gelen duvarı görenler de ellerindeki benzer parçaları Gürbüz’e getirmeye başladı. Gün gittikçe katkı sağlanan duvarda şimdi ise neredeyse yer kalmamış durumda.

Öğrencilik yıllarından beri koleksiyon merakı olduğunu belirten Gürbüz, daha önce 20 yıl Türk Telekom’da görev yaptığını ve bu yüzden teknoloji ile iç içe yaşadığını aktardı. Gürbüz, biriktirmenin yanı sıra eski bilgisayar parçalarını yeniden kullanıma kazandırıyor. Bununla ilgili bir örnek veren Engin Gürbüz, arkadaşının getirdiği eski bir diz üstü bilgisayardan duvar saati yaptığını söyledi.

Teknolojiye olan düşkünlüğü hakkında açıklamalarda bulunan Engin Gürbüz şu ifadeleri kullandı: “Farklı dallarda koleksiyonlarım oldu. Yakın zamana kadar da devam ettirmiştim. 20 yıllık bir Türk Telekom geçmişim olduğu için teknoloji ile çok iç içe yaşadım. Haberleşme alanındaki tüm teknoloji ile yakından ilgilendim, oradan kaynaklanan bir alışkanlık oldu. Özelleştirmeden dolayı 2009 yılında bu kuruma atandım. Burada bilgi işlem kısmında görevlendirildim. Kurumun bilgisayarlarıyla, telefonlarıyla, santralıyla ilgilendiğim için elime çok malzeme düşüyor”

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