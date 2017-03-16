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Bilgisayar Toplama Oyunu PC Building Simulator Çıktı!

Bilgisayar Toplama Oyunu PC Building Simulator Çıktı!

Eğer bilgisayar toplamayı öğrenmek ve bir yandan da eğlenmek istiyorsanız bu yeni bilgisayar toplama oyunu hoşunuza gidebilir. PC Building Simulator adına sahip olan ve PC Toplama Simülatörü olarak Türkçe'ye çevrilebilecek bu oyunda temel olarak bir teknisyenin yerine geçerek sıfırdan bir bilgisayar inşa ediyoruz. Bize bir bilgisayar oluşturmamız için gerekli olan kasa ve bilgisayar parçaları veriliyor, sonrasında ise bu parçalar6ı sırasıyla bilgisayar kasasına yerleştirmemiz gerekiyor.Anakartı kasamıza monte etmek için sabitleme parçalarını yerleştiriyor, ardından anakartı ve üzerine işlemci, ekran kartı ve RAM gibi parçaları monte ediyoruz. İşlemci soğutucusu, termal macun, sabit diskler, fanlar gibi araçlara da yer veriliyor.

Şu an için alpha aşamasında olan PC Building Simulator ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir oyun. Bu sürümde oyunun Tutorial yani eğitim modunu oynayabiliyorsunuz. Bu modda size bilgisayarı nasıl toplayacağınız ile ilgili yönergeler veriliyor. T tuşuna basarak bu yönergeleri kapatabiliyorsunuz. I tuşuna bastığınızda ise envanterinizi açarak kullanacağınız parçaları seçiyorsunuz.

PC Building Simulator'da henüz vidalama ve kablolama yapamıyorsunuz. Oyunun alpha aşamasında olduğu için ilerleyen dönemde PC Building Simulator'ün geliştirilerek bu özelliklerin oyuna eklenmesi mümkün. Ayrıca oyuna bir kariyer modu da eklenecek. Bu modda farklı mücadeleler karşımıza çıkacak. PC Building Simulator'ü indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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PC Building Simulator
PC Building Simulator Ücretsiz PC Toplama Oyunu

NASA'nın Yeni Astronot Simülatöründe Bir Uzay Çiftçisi Oluyoruz

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 16.03.2017

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