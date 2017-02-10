?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiBilim Adamları Kadınlar İçin İdeal Dans Hareketlerini Belirledi

Bilim Adamları Kadınlar İçin İdeal Dans Hareketlerini Belirledi

victoria secret angels dance

Resimdeki gibi bir Victoria Secret meleği değilseniz, nasıl dans etmeniz gerektiğine önem vermeniz gerektiğini bilirsiniz. Peki, “Dans etmek neydi? Dans etmek emekti.” İçinizden geldiği gibi salınıyor ya da ‘hunharca’ yardırıyor olabilirsiniz. Yine de uzman görüşlerini sizlerle paylaşmak boynumuzun borcu. Daha önce erkekler için en çekici dans hareketlerini inceleyen Northumbria Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sefer kadınlar için en iyi figürleri raporladı.

En iyi kadın hareketlerinin baş rolünde kalçanın oynamasına şaşırmayacağınıza eminim. Hele ki etkilemek istediğiniz kitlenin içerisinde erkekler varsa. İşte o figürlerin derlendiği video:


Kısacası dans pistinde kalabalıktan sıyrılmak istiyorsanız, asimetrik kol ve bacak hareketlerini karıştırmalısınız. Ayrıca araştırmacılar, dans sırasında kullandığınız kalça figürlerinin doğurganlık izi olarak görüldüğünü öne sürüyor. Tabi bu hareketleri yapacağım derken, ritmi kaçırmamak da oldukça önemli. Peki ya hangi hareketlerden kaçınmalısınız, bu soruyu da es geçmeyen araştırmacıların, yapılmaması gerekenler videosu da mevcut:


Kısacası bayanlar, küçük hareketlerle durduğunuz yerde salınınca çekici değil itici oluyormuşsunuz. Benim anladığım araştırmacılar bize, “Oynayacaksanız büyük oynayın.” diyor. Siz yine kendinizi çok kaptırmayın. İbret alın diye son videoyu kendi inisiyatifimle ekliyorum, iyi seyriler..

Yazar: - 10.02.2017

Bilim Adamları Kadınlar İçin İdeal Dans Hareketlerini Belirledi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Mark Zuckerberg, Oculus VR'ın Beyaz Eldivenlerini Tanıttı Mark Zuckerberg, Oculus VR'ın Beyaz Eldivenlerini Tanıttı Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Oculus'un yeni geliştirdiği eldiven ile Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğünün nasıl etkileşime girdiğini…
Bu Youtube Kanalı Sizi Daha Zeki Yapacak Bu Youtube Kanalı Sizi Daha Zeki YapacakYoutube’u sadece komik ve eğlenceli videoları izlemek için kullananlardan değilseniz, bu kanalı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir roket mühendisi… Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Özelliğini Tanıttı Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Özelliğini TanıttıPopüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, isteğe bağlı olarak kullanılabilen bir güvenlik özelliğini daha hayata geçirdi. İki adımlı doğrulama…
Yeni Call of Duty Oyunu Serinin Köklerine Dönecek! Valve Patronu Gabe Newell da Trump'ın Müslüman Yasağından Yakındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten