Bilim Adamları Kadınlar İçin İdeal Dans Hareketlerini Belirledi

Resimdeki gibi bir Victoria Secret meleği değilseniz, nasıl dans etmeniz gerektiğine önem vermeniz gerektiğini bilirsiniz. Peki, “Dans etmek neydi? Dans etmek emekti.” İçinizden geldiği gibi salınıyor ya da ‘hunharca’ yardırıyor olabilirsiniz. Yine de uzman görüşlerini sizlerle paylaşmak boynumuzun borcu. Daha önce erkekler için en çekici dans hareketlerini inceleyen Northumbria Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sefer kadınlar için en iyi figürleri raporladı.

En iyi kadın hareketlerinin baş rolünde kalçanın oynamasına şaşırmayacağınıza eminim. Hele ki etkilemek istediğiniz kitlenin içerisinde erkekler varsa. İşte o figürlerin derlendiği video:





Kısacası dans pistinde kalabalıktan sıyrılmak istiyorsanız, asimetrik kol ve bacak hareketlerini karıştırmalısınız. Ayrıca araştırmacılar, dans sırasında kullandığınız kalça figürlerinin doğurganlık izi olarak görüldüğünü öne sürüyor. Tabi bu hareketleri yapacağım derken, ritmi kaçırmamak da oldukça önemli. Peki ya hangi hareketlerden kaçınmalısınız, bu soruyu da es geçmeyen araştırmacıların, yapılmaması gerekenler videosu da mevcut:





Kısacası bayanlar, küçük hareketlerle durduğunuz yerde salınınca çekici değil itici oluyormuşsunuz. Benim anladığım araştırmacılar bize, “Oynayacaksanız büyük oynayın.” diyor. Siz yine kendinizi çok kaptırmayın. İbret alın diye son videoyu kendi inisiyatifimle ekliyorum, iyi seyriler..