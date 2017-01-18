Bilim Adamları Lazerle Fareleri Zombiye Dönüştürdüler!

Eğer zombilerin sadece filmlerdei oyunlarda ve kurgu eserlerde yer alan bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı üzülerek söylememiz gerekiyor. Yale Üniversitesi bünyesinde yapılan bir deneyde laboratuar farelerinin güdüleri lazer kullanılarak kontrol altına alındı ve böylece zombi fare kavramı ortaya çıktı. Ivan de Araujo adlı nörobiyolog tarafından yürütülen deney birkaç sene öncesinde yayınlanmış bir araştırma temel alınarak başlatılmış. Bu araştırma dünyadaki en küçük memeli hayvanlardan olan farelerin Amigdala adı verilen beyin bölümü üzerinde yoğunlaşıyor. Araştırmada bu bölümün korku gibi temel güdüler ile ilişkisi ortaya koyuluyordu. Ayrıca aynı bölümün fareler avlanırken veya yemek yerken de faaliyet halinde olduğu notu düşülmüştü.

Amigdala'nın yapısı üzerinde düşünüp taşınan Ivan de Araujo çalışmalarını optogenetik olarak bilinen alan ile birleştirmeye karar vermiş. Bu araştırma alanı lazerler kullanılarak fare hafızasının ve açlık gibi güdülerin kontrol edilmesini temel alıyor. Ivan de Araujo ve ekibi bu lazer teknolojisinden faydalanarak bir farenin avlanma güdüsünü tetiklemeyi başarmış. Testler sonucunda farenin çekirge ve gazoz kapağı gibi kendinden küçük şeyleri avlaması sağlanmış. Fakat fareden boyuça büyük olan avlara sıra geldiğinde fare lazerlere tepki vermemiş. Bu da beynin diğer bölgelerinin avlanma güdüsünü denetlediğini gösteriyor. Yani fareyi tam anlamıyla zombiye dönüştürmek henüz mümkün değil.

Fareler üzerinde uygulanan bu testler insanlara uygulandığında ve başarılı olunduğunbda ortaya korkunç sonuçlar çıkabilirdi. Neyse ki henüz böyle bir niyet ortada yok.

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