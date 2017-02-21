Bilim Adamları Mamutları Canlandırmaya Çok Yaklaştılar

Günümüzden binlerce yıl önce nesli tükenen kürklü mamut, Harvard Üniversitesi'nde görev yapan bir grup bilim adamının çalışması sonucu tekrar hayata dönebilir. Mamutlar 5 milyon yıl önce Afrika, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşamaya başlamşlardı; fakat 4500 yıl önce nesilleri tamamen tükenmişti. En büyük memelilerden olan fillerin atası olan mamutların fillere göre daha büyük, daha uzun dişli ve kürklü olmaları onları fillerden ayıran temel özelliklerdi.

Yapılan araştırmalarda ve kazılarda mamut fosillerine ve kemiklerine sıkça rastlanıyordu. Bu kalıntılardan elde edilen doku örnekleri ile 2015 yılında kürklü mamutların tam DNA zinciri oluşturulabilmişti. İşte bu gelişme bilim dünyasında bir dönüm noktasıydı ve mamutları tekrar hayata döndürmek için bir başlangıç noktası olabilirdi.

Kürklü mamutların DNA zincirlerinin ortaya çıkarılmasının ardından Profesör George Chruch ve ekibi bu DNA'dan faydalanarak fil ve mamut genlerini birleştirecek bir projeye girişti. Projede hibrit bir fil-mamut embriyosu oluşturulması hedefleniyor. Sonuçta ise kürklü mamutların özelliklerini taşıyan bir fil yavrusu üretilmesi planlanıyor. Profesör Church, bu projenin 2 sene gibi kısa bir süre içinde sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Bu hibrit embriyonun oluşturulması mamutların hayata döndürülmesi için tırmanılacak merdivenin ilk basamağı olacak. Ekibin öncelikli hedefi ise nesli tükenmekte olan Asya fillerini bu yöntemi kullanarak kurtarmak. Yapılan araştırmaların büyük tartışmalara yol açması muhtemel görünüyor.

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