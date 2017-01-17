Bilim Adamları Yanmayan Lityum İyon Pil Geliştirdiler

Günümüzde cep telefonları donanımsal olarak giderek gelişiyor olsalar da bataryaları maalesef bu hıza ayak uyduramıyor. Cep telefonu pilleri uzun zamandır yapısal olarak büyük değişiklik göstermediler. Günümüzden 10 sene önce kullanılan lityum iyon pil teknolojisi halen yaygın olarak kullanılıyor. Fakat bu türdeki bataryaların yapısı nedeniyle dikkatli kullanılmaması veya donanımsal arızalar bataryaların kolayca alev almasına sebep olabiliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Galaxy Note 7 telefonlar durdurkları yerde alev almaya başlamışlardı. Bu nedenle telefon piyasadan çekilmiş, Note 7 telefonlarla uçaklara binilmesi yasaklanmıştı. Bu durumun suçlusu yine lityum iyon pillerdi.

Stanford Üniversitesi bünyesinde yürütülen bir çalışma lityum iyon pillerin alev alma derdini ortadan kaldırılıyor. Üretilen yeni yanmayan pil modelleri bataryanın kapasitesini de etkilemiyor.

Bir lityum iyon pilin yanması için 2 elektrotunun birbirine temas etmesi gerekiyor. Normalde bunu önlemek için elektrotlar arasına plastik materyaller yerleştirilerek elektrotlar ayrı tutuluyor. Fakat bu plastik malzeme bataryanın sıcaklığı arttığında eriyebiliyor ve pilin yanmasını engelleyemiyor. Yeni geliştirilen pil modelinde ise elektrotları ayran plastik materyal yangın önleme kabiliyetine sahip bir maddeyle değiştiriliyor. Bu madde, 160 derecede eriyen bir kapsül içerisinde yer alıyor. Sıcaklık 160 dereceyi geçtiğinde kapsül eriyor ve içindeki alev önleyici madde elektrolit sıvıya dağılıyor. Bu sayede pil alev almaktan kurtuluyor.

Şu an test aşamasında olan bu prototip pil gelecekte cep telefonlarının haricinde elektrikli araba pillerinde, giyilebilir teknolojilerde ve hoverboard gibi pile sahip ulaşım araçlarında kullanılabilir.

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