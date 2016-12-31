TÜBİTAK’ın yayınlarından biri olan Bilim Çocuk dergisinin aynı adı taşıyan uygulamasıyla birlikte dergiyi Android cihazlarınızdan etkileşimli bir şekilde okuyabilirsiniz.

Her ayın 15’inde çıkan popüler bilim dergisi olan Bilim Çocuk dergisi, 7 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden ve çocukları bilime teşvik eden başarılı bir girişim. 1998 yılından bu yana satışta olan dergiyi daha etkileşimli hale getiren Bilim Çocuk uygulamasında, telefonunuzun kamerasını kullanarak dergide yer alan içerikleri inceleyebiliyorsunuz.

Uygulamayı başlattıktan sonra kamera kullanımına izin vermeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra derginin sayfalarına kameranızı tutarak çeşitli video ve animasyonları izlebiliyorsunuz. Artırılmış gerçeklik olarak nitelendirilen bu deneyimi derginin kapağından başlayarak çeşitli sayfalarda yaşayabilmeniz mümkün hale getirilmiş.