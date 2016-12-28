TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim Çocuk uygulaması ile aynı ismi taşıyan dergiyi iOS işletim sistemli cihazlarınızdan etkileşimli olarak kullanabilirsiniz.

TÜBİTAK’ın, 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırladığı Bilim Çocuk dergisinde bilimi çocuklara sevdirmek amacıyla birçok bilgi ve etkinlik sunuluyor. Bilimi eğlenceli bir şekilde ele alan ve bu sayede çocukların dikkatini çekerek merak duygusu uyandırmak gibi amaçları olan dergiyi, Bilim Çocuk uygulaması sayesinde “artırılmış gerçeklik” ile birlikte inceleyebiliyorsunuz.

Uygulamayı yükledikten sonra etkin bir şekilde kullanabilmek için kamera kullanımına izin vemeniz gerekiyor. Gerekli izinleri verdikten sonra derginin sayfalarına kamerayı doğrultarak konuyla ilgili video ve sesleri iPhone veya iPad cihazlarınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Not: Bilim Çocuk uygulaması, derginin Ekim 2016 sayısından itibaren kullanılabiliyor.