Bilim Dünyasının 80 Yıllık Hayali Gerçek mi Oluyor ?

Dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, yeryüzünün en hafif ve en değerli elementi olan hidrojeni madeni hale dönüştürmeyi başararak, bilim dünyasında devrim niteliğinde bir buluşa imza attılar. Bilim dünyasının 80 yıllık bir hayali olarak görülen bu buluş aynı zamanda da teknoloji alanında da taşları yerinden oynatacak.

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları titizlikle yürüttükleri çalışmanın ardından mavi gezegenin en nadir ve en kıymetli elementinden madeni halde küçük bir miktar üretmeyi başardı. Jüpiter gibi gezegenlerde bolca bulunduğu tahmin edilen hidrojenin madeni hale dönüştürülmesi ile teknoloji alanında da kritik bir eşik atlanacak. Çalışma ekibinden Dr. Isaac Silvera ve Ranga Dias, araştırma sonuçlarını Science dergisinde yayınlayarak kamuoyuna bu hassas keşfi duyurdu.

Bu buluş ile süper hızlı bilgisayarların, yüksek hızlı trenlerin ve benzeri süper verimli araçların üretilmesinde önemli gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor. Kısacası elektrik kullanılan her araçta çağ atlatacak gelişmelerin olması tahmin ediliyor. Hatta öyle ki bu teknolojinin gücü hayal sınırlarını dahi zorluyor. İnsanoğlunun güneş sisteminin dışına çıkarak uzak gezegenleri keşfedebilecek olması da yine insanlık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak gibi görünüyor.

Ancak tüm bu hayaller şimdilik bir şarta bağlı: o da madeni hale getirilen hidrojenin normal basınç ve oda sıcaklığında sabit kalabilmesi. Dünyanın ilk madeni hidrojeni şuan için olağanüstü yüksek basınç altında muhafaza ediliyor. Hidrojen modelinin muhafaza edilmesi için gereken basınç miktarının çok fazla olduğu belirtilirken, gelecek haftalarda bilim insanları tarafından dikkatli bir şekilde basınç miktarı azaltılarak, madeni hidrojenin normal basınç altında da sabit kalıp kalmayacağı test edilecek.

Bilim dünyasının en büyük keşiflerinden biri olan madeni hidrojen, şayet normal basınç ve ısı miktarları altında da muhafaza edilirse bu keşif insanlık tarihinde dramatik değişikliklere kapı açacak.

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