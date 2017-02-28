Bilim İnsanları Hücreleri Yeniden Programlayarak Kanı Tazeliyor

Duymak hoşunuza gitsin ya da gitmesin ama insan vücudunun yaşa bağlı olarak kan üretim kapasitesinin kademeli olarak düştüğü bir gerçek. Bu sebepten bağışıklık yetmezliği, lösemi ve kanla ilgili diğer rahatsızlıklar doğrudan doğruya yaşla ilgilidir.

Ancak bilim insanları, yaş ilerledikçe kan üretim kapasitesinin azalması durumunu tersine çevirmeyi başarmış olabilir. Yürütülen detaylı araştırmalar sonucunda bilim insanları, kan üretiminden sorumlu olan kök hücreleri yeniden programlayarak kanı tazelemenin bir yolunu buldu.

Kan üretim kapasitesinin ilerleyen yaş ile orantısı bağlamında deyimi yerinde ise saati tersine çevirmeyi amaçlayan araştırma ekibi, kök hücreleri iPS (İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre) hücrelerine dönüştürerek yeniden programlamayı başardı. Bu işlem sayesinde ise tüm hücre türlerinin üretilebileceği belirtiliyor. Yani bu yöntem ile bu kan kök hücreleri sanki yeni hücreymiş gibi yeniden üretilebilir.

Bu teknik şimdilik sadece fareler üzerinde denendi ancak insanlar üzerinde de etkili olması durumunda çığır açacak bir icat olduğuna şüphe yok. Yeterli hücre üretilmesi ve kanın bu sayede tazelenebilmesi durumunda vücut direncinin de güçlendirileceği ve de kan hastalıklarının ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Diğer bir deyişle insanın ortalama ömrünün uzayacağı öngörülebilir. Diğer taraftan bu yöntem başarısız olsa bile kan sisteminin çalışma prensibi hakkında yararlı bilgilere ışık tutulmuş olacak.

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