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Bilim İnsanları Ispanağı Bakın Neye Dönüştürdü

ıspanaktan kalp dokusu üretildi2

Massachusetts'teki Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) biyomühendisleri, ıspanak bitkisinden kalp dokusu oluşturmayı başardılar.

ıspanaktan kalp dokusu üretildi

Araştırmanın ilk yazarı ve TWI'de bir araştırmacı olan Joshua Gershlak, "Ispanak yaprağına baktığımda kök bana bir aortu hatırlattı." diyor. Yaprağın içine insan kan hücreleri yerleştirildiğinde, ıspanağa uyum sağladığını gören bilim insanları, bitkiyi kalbe benzer bir yapıya dönüştürmeyi başardılar. 3D baskı gibi suni doku ve organlar oluşturmak için kullanılan modern yöntemler, özellikle kılcal damarlar gibi hayati kanalları üretmeyi başarmaya yetmiyor.

ıspanaktan kalp dokusu üretildi3

21 gün süren deney sonucu, insandaki kalp kasını taklit eden bir dokuya dönüşen ıspanak yaprağı, normal kalp dokusu gibi kendiliğinden atmaya başladı. Özellikle kalp krizi geçiren hastaların dokularını yenilemek için kullanılabilecek yöntem, halihazırda kullanılan yöntemlere göre daha ekonomik ve ekolojik olacak. Yöntemin, pratik kullanıma hazır olmadan önce uzun çalışmalar gerektireceğine değinen WPI'dan biyomedikal mühendisliği profesörü Glenn Gaudette, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bu çok umut verici oldu. Çiftçilerin binlerce yıldır topladığı bitkiler doku mühendisliğinde kullanılmak üzere bir dizi problemi çözebilir." şeklinde konuştu.

Araştırmanın ayrıntılarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

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Yazar: - 28.03.2017

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