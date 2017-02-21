Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmenin Yolunu Buldu

“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” yani diyor ki “Sil Baştan” artık mümkün. Toronto Üniversitesi Araştırmacıları, beyinde kötü anıları oluşturan nöronları, diğerlerinden ayırt edebileceklerini keşfettiler. Keşif beraberinde, milyonlarca hücre içerisinden kötü anı taşıyıcısı bu hücrelerin yok edilip edilemeyeceği sorusunu da akıllara getirdi.

Farelerde korkuya dayalı anıları hedefleyip, silebilen Kanadalı Bilim İnsanları, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan hastaları ve bağımlıları tedavi edecekleri bir yöntem bulmuş olabileceklerini duyurdu. Beyinde milyonlarca nöron olmasına rağmen, yalnızca birkaçının korku veya tehdit belleği oluşturmak için gerekli olduğunu belirten Fizyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Sheena Josselyn, "Hedefimiz, sadece bu nöronları hedefleyip etkisiz hale getirebilecek farmakolojik bir yol bulmak olacaktır.” dedi.

Josselyn, buluş sonrası gelebilecek talepleri öngörmüş olmalı ki, “Kötü hatıralar olmaksızın bir hayat fikri cazip gözükse de hepimiz hatalarımızdan birçok şey öğrendik. Hatalarımızın hafızasını silersek, onları tekrar etmemizi ne engelleyecek?” dedi. Şimdilik sadece fareler üzerinde uygulanabilen işlemin, bir kaç sene içerisinde insanlar üzerinde test edilip, tedavi amaçlı kullanılması bekleniyor.

Bilim İnsanları Uyarıyor: İnsanlığın 9 Sene Ömrü Kalmış Olabilir

Bilim Dünyasının 80 Yıllık Hayali Gerçek mi Oluyor ?

Bilim Adamları Kadınlar İçin İdeal Dans Hareketlerini Belirledi