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Bilim İnsanları Midyeden Esinlendi, Bakın Ne İcat Etti

midyeden tutkal yaptılar

Teknolojinin, doğadan ilham alarak gelişmeye devam ediyor. Bilim insanlarının geliştirdiği son teknolojinin esin kaynağı ‘midye’ler.

En güçlü yapıştırıcılar bile suyun altında etkilerini kaybederken, kabuklu deniz hayvanlarının kayalara tutunabilmek için ürettikleri yapışkan maddelerden yola çıkan Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ‘Biyomimetik Tutkal'ı icat ettiler.

İnsanların doğada bulunan sistemleri taklit ederek yarattıkları tüm maddeleri kapsayan tüm biyomimetik teknolojiler, ihtiyaç duyulan özelliklere hali hazırda sahip tabiattan esinleniyor. Su altında bile amino asidi ‘DOPA’ bakımından zengin proteinler içeren doğal bir tutkalla kaplı küçük tüylerini kullanarak yüzeylere yapışabilen midyelerin proteinlerini yapay bir polimere ekleyen araştırmacılar, şimdiye kadar oluşturulan en güçlü su altı tutkallarından birini elde ettiler.

Şaşırtıcı bir şekilde bağ testleri, kimyasal olarak poli (katekol-stiren) olarak bilinen yeni yapışkanın, midye tarafından kullanılan doğal yapıştırıcılardan yaklaşık 17 kat daha güçlü olduğunu gösterdi. Bunun üzerine tabiat anayı savunmaya geçen bilim insanları, midyelerin yapışkanlarının dayanımını doğal olarak sınırladığına inanıyorlar, böylece yer değiştirme zamanı geldiğinde onlar için serbest kalmak daha kolay oluyor.

Su altında kaynak yapmak gibi süreçlerin ne kadar karmaşık olabileceği göz önüne alındığında, geçici veya kalıcı olarak onarımlarının yapılmasını da oldukça kolaylaştırabilecek bu yeni keşif, her zaman suya maruz kalan araçlar veya yapılar üretmenin yeni yollarına da yol açabilir.

Yazar: - 14.03.2017

Bilim İnsanları Midyeden Esinlendi, Bakın Ne İcat Etti İçin Yorum Yaz

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