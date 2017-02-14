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Bilim İnsanları Uyarıyor: İnsanlığın 9 Sene Ömrü Kalmış Olabilir

küresel ıosınma

Counterpunch haber sitesi, Dünya’nın insanlığa ayırdığı zamandan geriye sadece 9 yıl kalmış olabileceğini duyurdu. Haberde kaynak gösterilen Arctic News editörü Sam Carana’ya ait  blog, kutuplardaki ısınmanın ilerlemesiyle, deniz tabanına batan biyolojik materyallerden açığa çıkan metan gazının, dünyanın sıcaklığını ciddi biçimde artıracağına dikkat çekiyor.

Carana’nın dikkat çektiği husus, Kuzey Kutbu Okyanusu suları. Özellikle kıyıya yakın bölgeler hafifçe ısınırsa, çok büyük miktarda metan gazının ortaya çıkacak olması büyük tehlikelerin habercisi. Bu da demek oluyor ki, küçük bir kibrit bile okyanusu ateşe verebilir. Carana durum hakkındaki fikirlerini yazısında, "Arktik Okyanusu’nun (Kuzey Buz Denizi) sıcaklığı yükselmeye devam ederken, daha fazla metanın deniz tabanından yükselip atmosfere girmesi kaçınılmaz gibi görünüyor" şeklinde belirtiyor.

Küresel Isınma Hızlanacak

Carana'nın tezine göre, oksijenden 86 kat daha güçlü olan metan gazı, küresel ısınmayı 3 kat hızlandırabilir. Karbon döngüsünün tersine çevrilmesine sebep olabilecek metanın aşırı artması sonucu, bitkiler karbondioksidi kullanmadan atmosfere salacak ve oksijen oranı azalacak. Küresel ısınma alanında uzman birçok bilim insanına göre, bahsi geçen bu senaryo, basit bir korkutucu hikaye değil.  

Miami Üniversitesi’nde deniz seviyesinin yükselişi hakkında araştırmalar yapan profesör Harold Wanless, ısınma döneminin nasıl gelişeceğini bilmediklerini belirtti. Arktik Okyanusundaki erimenin şimdilik sadece buzları kapsadığını, fakat Sibirya’daki erimenin her an yön değiştirebileceğinin de altını çizdi.

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Yazar: - 14.02.2017

Bilim İnsanları Uyarıyor: İnsanlığın 9 Sene Ömrü Kalmış Olabilir İçin Yorum Yaz

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