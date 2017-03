Bill Gates, Apple ve Microsoft Arasındaki Tartışmaya Son Noktayı Koydu

Bill Gates, Reddit üzerinde ellincisini düzenlediği Ask Me Anything (Bana her şeyi sor) etkinliği sırasında uzun yıllardır süren Apple - Microsoft tartışmasına son noktayı da koymayı başardı.

Android ve iOS hayranları arasındaki tartışmalar başlamadan yıllar önce Apple ve Microsoft hayranları kıyasıya tartışıyorlardı. Hangi şirketin hangisinden ara yüz çaldığına dair süren tartışmalara, iki şirketten de tatmin edici bir açıklama gelmemişti. Fakat Bill Gates'in düzenlediği etkinlikte, bir Reddit kullanıcısı konuyla ilgili doğrudan bir soru sordu ve Bill Gates verdiği cevapla bu tartışmalara son noktayı koydu.

Reddit AMA olarak adlandırılan etkinlikler kapsamında, ünlü kimseler Reddit kullanıcıları ile buluşuyor ve onların sordukları herhangi bir soruya cevap veriyorlar. Bu etkinliklerin "süperstarı" olan Bill Gates de bugün ellinci kez AMA etkinliği düzenledi ve gelen 17.000 sorudan bazılarına cevap verdi. HalesOwnShrek takma isimli kullanıcı, "Siz mi Steve Jobs'tan teknoloji kopyaladığınız yoksa o mu sizden kopyaladı?" şeklinde net bir soru sordu. Bill Gates'in verdiği cevap da bütün o tartışmaları bitirdi:

"Steve ve benim üzerimde dönen kopyalama tartışmaları, Xerox Parc'ın yaptığı ara yüz tasarımlarından yararlanmamızdan ileri geliyordu. Steve, Bob Belville'i işe almıştı. Ben de Charles Simony'e iş vermiştim. Xerox'un sahip olduğu herhangi bir fikri mülkiyet haklarını ihlal etmedik, ancak çalışmaları Mac ve Windows'a yol gösterdi."

Yani Bill Gates, hayranlar arasında süren ara yüz benzerliği tartışmalarının, iki şirketin de Xerox'u temel alarak işe başlamaları sebebiyle ortaya çıktığını söyledi. İki şirket de benzer temellerden hareket ettiği için ortaya aynı ürünler çıkmasa da ufak benzerlikler barındıran ara yüzler yapmışlardı...

