Bill Gates: Robotlar da Vergi Ödesin

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, bir dergiye verdiği röportajda robotlarla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Gates, insanların yerine çalıştırılacak robotların da vergi ödemesi gerektiğini savundu.

Ünlü iş adamı, insanların yaptıkları işleri devralan robotların da vergi ödemesi gerektiğini söyledi. Özellikle işleri robotlar tarafından ele geçirilen, düşük gelir grubundaki insanlar için hükümetlerin yeni iş yönlendirmeleri yapmak sorumlu olduklarını da söyleyen Gates, robotlardan alınan vergilerin insan merkezli işler için yatırım aracaına dönüştürülebileceğini de belirtti.

"Şu an bir işçi fabrikada çalışarak yıllık 50,000 dolar gelir elde ediyor. Elde ettiği gelir vergilendiriliyor. Maaşından gelir vergisi, sosyal sigortalar vergisi vb. şeyler alıyorsunuz. Eğer robotlar insanların yerine geçerse, onların da aynı seviyede vergi ödemesi gerekir." şeklinde konuşan Gates, bu değişimin devletlere olan zararından bahsetmeyi de ihmal etmedi.

McKinsey isimli şirket geçtiğimiz ocak ayında ayında yayınladığı bir raporda 2055 yılına kadar bugünkü işlerin %55 robotlar tarafından yapılmaya başlanacağını göstermişti. Bununla birlikte şirket, bu değişimin bütün dünyaya yaklaşık olarak 15 trilyon dolarlık bir vergi kaybı yaşatacaını da tespit etmişti.

İnsanların yerlerini alacak robotlara karşı olan paranoyanın biteceğini de ön gören Bill Gates, robotsal vergilendirme avukatları vb. alanların şimdiden temellerinin atılması gerektiğini de söyledi. Bu sorunu çözmek için hükümetlere iş düştüğünün altını çizen Gates, ilerleyen yıllarda bu olaya bakış açısının da değişeeğinin altını çizdi.

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