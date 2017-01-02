Bill Gates Şimdi de AIDS'e Savaş Açtı

Microsoft'un babası ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates sağlık alanında girişimlerine devam ediyor. Gates'in arka çıktığı son proje AIDS hastalığına karşı geliştirilen bir ilaç. 80'li yıllar ile birlikte adını duyurmaya başlayan Bill Gates, Microsoft'u kurduktan sonra bu firmayı bir yazılım devi haline getirmişti. Dünyanın en değerli firmaları arasına giren Microsoft'un çatısı altında Windows işletim sistemini yayınlayan Bill Gates, dünyadaki bilgisayarların ve teknolojinin günümüze ulaşmasında en büyük katkı payına sahip olan insanlardan birisi. Microsoft ve Windows efsanesi halen Windows 10 ile devam ediyor.

Yazılım dünyasında değişmez bir yere sahip olan Gates, son yıllarda elini eteğini Microsoft'un işlerinden çekmişti. Bill Gates bunun yerine eşi ile birlikte kurmuş olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla dünyanın farklı noktalarındaki insanlara yardım edebilmek için çaba göstermeye başlamıştı. Güneş enerjisiyle çalışan tuvaletler ve dışkıyı temiz içme suyuna çeviren makinalar gibi ilginç projelerde de Bill Gates'in desteklediği işler arasındaydı.

Gates'in desteklediği son proje AIDS'i tam anlamıyla ortadan kaldıramasa da bulaşmasını önlemeyi mümkün kılan bir sistem. AIDS'i tamamen ortadan kaldıran bir ilaç halen bulunabilmiş değil. Bu nedenle insanlar AIDS'e yakalandıktan sonra bu hastalıktan kurtulamayacakları için AIDS ile birlikte yaşamak zorunda kalıyorlar. Fakat bu yeni ilaç ile AIDS'in yayılması kontrol altına alınabilecek.

Gates Vakfının desteklediği yeni proje insanların derileri altına yerleştirilen bir çip. Bu çip takıldığı insanın vücuduna düzenli olarak AIDS'e karşı dayanıklılık kazandıran bir ilaç verebiliyor. Bu sayede insanlar kendilerine AIDS bulaşmasını engelleyebiliyor. Çipin kullanım ömrü ise 6 ile 12 ay arasında. Çipin ömrü dolduğunda ilaç stoğunu tazelemek gerekiyor. Kullanım süresinin çok kısa olmaması yeni çipi AIDS riskinin yüksek olduğu yerlerde mantıklı bir çözüm yapabilir.

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