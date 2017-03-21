Bill Gates Yine Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu

Forbes'in yayınlandığı yeni listeye göre Bill Gates, 2016'nın da en zengin insanı olmayı başardı. 23 yıldır yayınlanan listede 18. kez liste başında yer almayı başaran Gates'in serveti 86.8 milyar dolar olarak ölçüldü.

Forbes, sanılanın aksine Bill Gates'in servetinin asıl kaynağının Microsoft olmadığını da belirtti. Halihazırda Microsoft'un 174,992,934 hisse senedine yani yüzde 5'lik kısmına sahip olan Gates'in bu hisselerden elde ettiği gelirin 11 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. Yani Microsoft, işadamının bütün servetinin sadece yüzde 13'lük kısmını oluşturabiliyor. Bunun yanın diğer gelirlerin, Gates'in yatığı diğer yatırımlardan kaynaklandığı belirtildi ve şöyle bir açıklama yapıldı:

"Kanada Ulusal Demiryolları, traktör üreticisi Deere & co ve araba galerileri sahibi AutoNation'a yatırım yapan Bill Gates, 2016'da aralarında Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile birlikte Breakthrough Energy' yatırım da yapmıştı. Gates'in yatırım miktarının 1 milyar dolar seviyesinde olduğu da tahmin edilmişti. Bu da işadamının servetinin diğer yatırımlarından kaynaklandığını gösteriyor."

Listenin ikinci sırasında Berkshire Hataway isimli fonun kurucusu Warren Buffet, 77.1 milyar dolalrık servetiyle yer alırken, onu Zara'nın kurucusu Amancio Ortega izledi. Dördüncü sırada ise Amazon'un kurucu ortaklarından olan ve halen CEO'luk görevini üstlenen Jeff Bezos yer aldı. Listenin ilk beş sırası aşağıdaki gibi olurken, tamamı is bu adresteki gibi şekillendi.

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