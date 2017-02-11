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Binary!
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Binary!

Binary! İndir Hemen İndir

23 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Binary!
Binary!
Binary!
Binary!
Binary!

Rakamları toplayarak hedef sayıya ulaşmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Binary!, matematik ile aranız iyiyse oynarken keyif alacağınız, vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir sayı bulmaca oyunu. iOS platformunda yerli yapım olmasıyla öne çıkan sayısal quiz oyununda sadece toplama işlemiyle istenen sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen oyunun ücretsiz olduğunun da altını çizeyim.

Bir döneme damgasını vuran, zeka ve bilgiye dayalı yarışma bir kelime bir işlemi anımsatan oyunda elinizdeki sayıları bir kere kullanmak şartıyla hedef sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sadece toplama işlemi yapmanıza izin veriliyor. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ve 512 kullanabildiğiniz sayılar arasında. Unutmadan, her işlem için 1 dakika süreniz var ve 2 kere geri alabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tuncay Cansiz
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