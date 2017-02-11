Binary!, matematik ile aranız iyiyse oynarken keyif alacağınız, vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir sayı bulmaca oyunu. iOS platformunda yerli yapım olmasıyla öne çıkan sayısal quiz oyununda sadece toplama işlemiyle istenen sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen oyunun ücretsiz olduğunun da altını çizeyim.

Bir döneme damgasını vuran, zeka ve bilgiye dayalı yarışma bir kelime bir işlemi anımsatan oyunda elinizdeki sayıları bir kere kullanmak şartıyla hedef sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sadece toplama işlemi yapmanıza izin veriliyor. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ve 512 kullanabildiğiniz sayılar arasında. Unutmadan, her işlem için 1 dakika süreniz var ve 2 kere geri alabiliyorsunuz.