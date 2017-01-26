Binlerce HP Dizüstü Bilgisayar Toplatılıyor

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), HP’nin dizüstü bilgisayarlarının çoğunluğunda bataryadan kaynaklı ısınma probleminin olduğunu onayladı. Peki hangi HP dizüstü modellerinde bu sorun yaşanıyor?

Bataryadan kaynaklanan aşırı ısınma sorunu sadece akıllı telefonların problemi olmadığı gibi bu sorunun getirisi olarak milyarlarca lira zarara uğrayan tek firma Samsung değil. ABD merkezli teknoloji dünyasının önemli isimlerinden HP’nin de başı şu sıralar bu sorunla büyük dertte.

100 binden fazla lityum iyon bataryalı dizüstü bilgisayarda aşırı derecede ısınma sorunu var. Yanık hatta yangın tehlikesi oluşturacak boyutta olması yüzünden toplanan bilgisayarların Mart 2013 ile Ekim 2016 arasında satılan modeller olduğu söyleniyor. HP Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario ve HP Pavilion serisi modellerinden birine sahipseniz dikkatli olmanızda fayda var. Sorunlu bataryaların 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL ve 6EBVA barkod numarasına sahip olduğu HP tarafından açıklanmış. HP’nin geri çağırma ve değiştirme programı sayfasından indirebileceğiniz aracıyla da bilgisayarınızın güvenli olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.

HP, söz konusu modellerin tümünde batarya sorununun yaşanmadığını altını çizerek belirtiyor. HP marka dizüstü bilgisayarınızın güvenlik durumunu barkod numarası ve modele göre adresinden kontrol edebilirsiniz.

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