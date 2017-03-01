Binlerce Mühendis iPhone 8 İçin Artırılmış Gerçeklik Platformu Hazırlamakla Uğraşıyor

Apple, iPhone 8 için farklı sürprizlerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Tim Cook VR ve AR platformlarının geleceği hakkında heyecanlı konuşmalar yaparken, Apple laboratuvarlarında binlerce mühendisin artırılmış gerçeklik üzerine çalışmalar yaptığı haberleri fısıldanıyor.

Apple sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik platformlarında henüz ses getirecek her hangi bir yenilik yapmadı, bu platformları iPhone'larda denemedi bile. Ancak gelen raporlara göre, Apple Ar-Ge laboratuvar komplekslerinde bin kadar mühendis, iPhone 8'leri AR (artırılmış gerçeklik) platformunu cihazlarla bütünleştirebilmek için çalıştırıyormuş.

Bu haber, oldukça güvenilir bir teknoloji haber sitesi olan Business Insider kaynaklı. Haberin özünde, Apple'ın daha önce hiç dokunmadığı "bilinmeyen topraklar" olarak nitelenen AR platformunun, bu sene Apple severlerle buluşmasının yüksek bir olasılık olduğunun altı çiziliyor. Aslında bu şu anlamada geliyor, iPhone 8 AR platformuna sıçrama yaparsa, Apple telefonlara ek olarak ekstra malzemeler de Pazar sunabilir ve kutuya dahil etmektense ayrıca satabilir. Bunun Apple'ın yenilik strateji olduğunu daha önce de gördük.

Öte yandan iPhone 8'in devrim niteliğinde 3B bir kamerayla geleceği daha önceden sızdırılmıştı. Bu kamerayla 3B selfie'ler bile çekileceği iddia ediliyordu. Artırılmış gerçeklik iddiaları doğruysa bu kamerayla yapılabilecek şeyler artacaktır.

iPhone 8 ile ilgili iddialar, her zaman olduğu gibi "rüzgarda kum taneleri" gibi etrafta uçuşuyorlar. Apple henüz bu iddiaları doğrulayacak her hangi bir açıklama yapmış değil.

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