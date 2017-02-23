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Bir Android Şirketi, PC Hükümdarlığına Son Vermeye And İçti

Bir Android Şirketi, PC Hükümdarlığına Son Vermeye And İçti

Android işletim sisteminin akıllı telefonlara güç vermek için kullanıldığını biliyoruz. Sistem, akıllı telefonların yanı sıra arabalarda, tabletlerde giyilebilir teknolojik cihazlara da kullanılabiliyor. Ancak bu durum PC'leri tahtından etmeye yetebilir mi?

Son raporlar Google'ın bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları olduğunu ortaya koyuyor. Google Android işletim sistemini dizüstü ve masa üstü PC'lerde dahil olmak üzerek her cihazda kullanmak için atılımlar yapıyormuş. Hatta Samsung'un Galaxy S8 modelinin bile bu girişimde bir payı var. Galaxy S8'ler PC'lere bağlanarak Android altyapısını bu cihazlarla ortaklaşa kullanabilecekler.

Ancak Çin'de bulunan bir Android firması olan Jide Teknoloji şirketi, Google'ın bu hayali üzerinde hatırı sayılır gelişmeler göstermiş. Remix OS adında bir işletim sistemi geliştiren Jide Teknoloji şirketi, Android işletim sistemini her hangi bir Windows ya da Mac PC üzerinde bir arayüz olarak kullanabilmesine olanak verebiliyor. Bu durum Android uygulamaların PC'lerde ve büyük monitörlerde kolayca, bir arayüz vasıtasıyla kullanılabilmesine olanak veriyor.

Jade Teknoloji işi biraz daha ileri götürerek Remix OS'u bir uygulama olarak değil de bir işletim sistemi kurar gibi bilgisayarlara yüklememizi de sağlamış durumda. Bu sayede tüm Android işletim sistemine sahip cihazların PC'lerden yönetimini de mümkün kılıyor.  

Bakalım bu gelişme gerçekten PC'lerin hükümdarlığına son verebilecek mi?

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Yazar: - 23.02.2017

Bir Android Şirketi, PC Hükümdarlığına Son Vermeye And İçti İçin Yorum Yaz

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