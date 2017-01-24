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Bir Arama Motoru Satın Alan Zuckerberg, Google'a Rakip mi Olacak?

Zuckerberg Chan

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, hisselerinin yüzde 99’unu hibe ettiği yardım kuruluşu aracılığıyla akademik araştırmalara yönelik bir arama motoru satın aldı. Zuckerberg’in bu hamlesiyle Google’a rakip olacağı yorumları yapıldı.

Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan ortaklığında oluşturulan ve Chan-Zuckerberg Girişimi olarak adlandırılan yardım kuruluşu, Meta adında bir start-up projesini satın aldı. Algoritmasında üst düzey bir yapay zeka barındıran Meta, akademik araştırmalara yönelik bir arama motoru. Ancak Facebook’tan yapılan açıklamaya göre Meta, hizmete sunulmadan önce bir geliştirme aşamasından geçecek. Geliştirme sürecinin akabinde ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Kanada merkezli bir proje olan Meta’nın satın alınmasına yönelik her hangi bir bilgiye yer verilmedi. Ancak Meta’nın Kanada’daki merkezinden yapılan açıklamada Meta’nın bilim insanlarının ve araştırmacıların işini kolaylaştıracak araçlara ulaşmasında pozitif rol oynayacağı belirtildi.

Teknoloji sahasının dev patronlarından Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan tarafından yapılan akademik araştırma motoru hamlesi, Google’ın aynı hizmeti veren arama motoru Google Scholar ile yakın gelecekte rekabet içinde olacaklarını işaret ediyor.

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Yazar: - 24.01.2017

Bir Arama Motoru Satın Alan Zuckerberg, Google'a Rakip mi Olacak? İçin Yorum Yaz

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