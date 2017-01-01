Bir Bebeğin Hayatına Mâl Olan Kazada Apple Suçlanıyor

2014'te Kuzey Dallas'ta gerçekleşen ve bir bebeğin hayatına mal olan kazanın ardından Modisette ailesi Apple'a dava açtı. Kazaya sebebiyet veren sürücünün FaceTime kullanması nedeniyle aile Apple'ı suçluyor.

Yaklaşık bir hafta kadar önce Toyota Camry model arabasıyla seyahat eden James Modisette, beklenmedik şekilde karşı taraftan gelen bir jeep ile çarpmış, kendisi ağır yaralanırken, arka koltukta oturan küçük çocuğu maalesef hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından jeep'in 22 yaşındaki sürücü Garrett Edward Wilhelm, kaza sırasında iPhone 6 Plus'ı ile FaceTime üzerinden görüşme yaptığını polis memurlarına itiraf etmişti.

Kazanın üzerinden onca zaman geçmiş olmasına rağmen Modisette ailesi Santa Clara, California'da Noel'den hemen önce Apple dava açtı. Mahkemeye ulaşan dava dosyasında görüldüğü üzere aile, Apple'ı telefonlarına böyle bir uygulmaya yer vermesi sebebiyle suçluyor. Kullanıcılarına bu hizmeti sunarken yeteri kadar uyarıda bulunmadığını söyleyen aile, sürüş sırasında bu uygulamanın kullanılmasını engelleyecek herhangi bir önlemin alınmadığının da altını çiziyor.

SUV'un sürücüsü halen adam öldürme suçundan yargılanırken, davacı avukatlar bu suçun en önemli nedeninin Apple tarafından üretilen FaceTime uygulaması olduğunu savunuyorlar. Apple henüz konu üzerine açıklama yapmazken, bu davanın davacılar yönünde sonuçlanmasının ardından ise bütün teknoloji şirketleri için onlarca davanın açılacağı bir dönem başlayabilir.

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