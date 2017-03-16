Bir LG G6 Alana Yanında Bir Google Home Bedava Kampanyası

LG G6 henüz raflara yerleşmedi ama raflara yerleşince bazı satış ve pazarlama stratejileri kullanacağı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

ABD'de çıkış tarihinin 7 Nisan olarak duyurulduğu LG G6, henüz net satış fiyatı duyurulmuş olmasa da yanında 129 dolarlık bir hediye ile raflara yerleşecek. LG G6 yanında Google Home akıllı ev asistanı hoparlörünü kullanıcılarına hediye edecek. Kanada ve ABD için geçerli olacak olan bu teklif LG G6 akıllı telefonundan son derece faydalı bir kampanya olarak değerlendirildi. Kampanya 7 Nisan itibarıyla başlıyor ancak belli bir süre içinde sona erecek.

LG G6 Teknik Özellikleri

5.7 inçlik QHD+ FullVision (2880x1440) ekran

Qualcomm Snapdragon 821

4GB RAM

32GB ya da 64GB depolama alanı

Android 7.0 Nougat

3,200 mAh batarya

IP68 su geçirmezlik teknolojisi

Google Home Nedir?

Bir sanal asistan hoparlörü olan Google Home, Google arama motoru ve tüm Google uygulamalarıyla bütünleşebilen, gündelik yaşamı daha kolay düzenleyebilmek için tüm kullanılan bir cihaz.

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