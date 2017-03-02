Bir Oyuncu Yapılmış Bütün NES Oyunlarını Bitirdi

Piotr Delgado "The Mexican Runner" Kusielczuk isimli bir oyuncu, üç yıl önce başladığı işe nokta koydu ve NES için yapılmış bütün oyunları bitirmeyi başardı.

Mayıs 2014'te Piotr Delgado "The Mexican Runner" Kusielczuk, Super Castlevania IV için yaptığı canlı yayınlar nihayete ulaşınca, Twitch üzerinden kendisini izleyenleri eğlendirebilmek için yeni bir yol aramaya başladı. Bir arkadaşının önerisi üzerine Whomp 'Em ismiyle yeni bir seriye başlayan oyuncu, 28 Mayıs 2014'ten bu yana NES için geliştirilmiş bütün oyunları bitirmeye çalışıyordu.

Uzun süren çabalarının ardından geliştirimiş 714 oyunun sonuncusunu, Super Mario 3, dün itibarıyla tamamlayı başardı. Kuzey Amerika için yayınlanan 679 ve PAL için özel geliştirilen 35 oyunu tamamlayan Kusielczuk, bunun için 3,435 saat harcadı.

Şimdi de yayınlarına başlamasının ardından kendisi gibi bütün oyunları bitirmeye çalışan birçok yayıncıya da ön ayak olan oyuncunun rekoru kırılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca bütün NES oyunlarını daha kısa sürede bitirmeyi başaran yayıncıların haberlerini görmemiz de muhtemel. Fakat bunu ilk başaran The Mexican Runner'ın son oyunu bitirdiği o anlara, hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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