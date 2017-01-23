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Bir Rüya Daha Balon Çıktı, Faraday Future Neredeyse Batmak Üzere

Faraday Future Neredeyse Batmak Üzere

CES 2017'de tanıtımı yapılırken Tesla'nın katili olacağı iddia edilen Faraday Future FF91 geleceğin otomobili olarak adlandırılıyordu. Ancak şirketin yükseldiği kadar  hızlı bir inişe geçtiği söyleniyor.

O km’den 100 km sürate 2.39 saniyede çıkabilen Faraday Future FF91, tam 1.050 beygir gücündeki motoruyla kaportasının altında bir canavar barındırıyor ve tek şarjla yaklaşık 700 km yol yapabiliyordu. Tesla’nın rakibi olmaya aday akıllı ve elektrikli araba FF91 fuar esnasında hemen sipariş edilebiliyordu. Faraday Future FF91 ön siparişle 5.000 dolar depozito yatırarak hemen satın alınabiliyordu. 2018 yılında teslim edilecek olan ön siparişlerden vazgeçerseniz, depozitonuzu da geri alınabiliyordunuz.

Ancak hızlı bir yükseliş trendi izleyen firma da işler hiç iyi gitmiyor. Yoğun bir nakit sıkıntısı yaşayan firmayı yavaş yavaş yüksek düzey yöneticileri de terk ediyor. Anlaşılan o ki, oldukça makul görünen ön ödemeli sipariş kampanyası da bir işe yaramamış.

Faraday Future üretebilmek için elinde yeterince nakit olmayan şirket, ön siparişlerin iptaliyle beraber iyice çıkmaza girmiş. Tüm bunların üzerine üst düzey yöneticilerinde şirketi terk etmesi her şeyin üzerine tuz biber ekmiş durumda.

Faraday Future'ın Çılgın Aracı Görücüye Çıktı

Geleceğin Arabası Faraday Future CES 2017’de

Geleceğin Otomobili FaradayFuture FFZERO1 ile Tanışın

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Yazar: - 23.01.2017

Bir Rüya Daha Balon Çıktı, Faraday Future Neredeyse Batmak Üzere İçin Yorum Yaz

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