Bir Türk Bilim Adamı FBI'ı Dize Getirdi

Bir Türk genetik bilimci Ege Üniversitesi'nin teknoparkında kurduğu şirkette tamamen yerli imkanlarla "süper hızlı DNA temelli kişi tanımlama kiti" geliştirdi. 6 saat süren FBI genetik tanımlama testi tam 34 dakikaya kadar indi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Hüseyin Onay, geliştirdiği "süper hızlı DNA temelli kişi tanımlama kiti" ile test süresini 6 saatten 34 dakikaya indirdi.

15 yıl boyunca 100 bine yakın genetik test yapan Doç. Dr. Onay, 1,5 yıl önce üniversite bünyesindeki teknoparkta kurduğu şirket bünyesinde tamamen yerli olanaklarla yerli ve hızlı DNA test kitleri geliştirmek amacıyla çalışmaya başladığını söylüyor. AA'nın haberine göre, yeni geliştirilen bu kitlerle DNA'ya bakılarak yüzde 100 güvenli kimlik tanımlaması yapılabildiğini de vurguluyor.

Doç. Dr. Onay, standart laboratuvar koşullarında normalde en az 6 saatte yapabilen bu testin FBI rutinde yaklaşık 2 saatte yapılabildiğini anlatırken, kendi test rutinlerine optimizasyonun 30 dakikada yapılmasını hedeflerini anlatıyor. Doç. Dr. Onay, "Şu anda Ar-Ge sürecinin tam ortasındayız, 34 dakikayı yakaladık. Bu da bizi şu anda en hızlı kişi tanımlama testi yapan yer haline getiriyor" dedi.

Yerli imkanlarla geliştirilen test kitinin yurt dışından alımının önlenmesi ve yerli test kitinin ülke ekonomisine de katkı sağlamasını öngördüklerini de sözlerine ekledi. Doç. Dr. Onay, çalışması için patent başvurusu yaptığını da dile getirerek çalışmayı 2-3 yıl içerisinde sonuçlandırmayı amaçladıklarını da belirtti.

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