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Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor

Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor

Karar, daha çok ABD'de bulunan kurum ve kuruluşların YouTube üzerinde gittikçe artan "aşırı içreklerin" sayısının artık kontrol edilmez halde olması nedeniyle alındı.

Genel kanıya göre YouTube şiddet dozu yüksek, ırkçı, tutucu, cinsiyetçi ve bireylerin kültür ve sosyal zeka seviyelerini aşağılayan içeriklere karşı yeterince önlem alamıyor.

Bu sebepten dolayı ABD menşeli ve deniz aşırı şubeleri de olan birçok kurum ve kuruluş, YouTube platformundan milyonlarca reklamı geri çekmeye başladılar. Özellikle hükümet birimleri ile bütünleşmiş olarak çalışan birçok kuruluş bu kararda öncülük ediyor. Bunun yanı sıra, binen markalarında aynı sebepten bu kararı uyguladığı görülebiliyor. ABD'de Cabinet Office, Honda and Argos gibi büyük kuruluşlar YouTube reklamlarını kaldıramaya başladılar bile.

TIME dergisinin raporuna göre YouTube'un kontrol edemediği yayın politikası bu direnişin tek sorumlusu olarak gösteriliyor.

Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük vido platformu olan YouTube gelirlerinin hemen hepsini videolara yerleştirilmiş reklamlardan kazanıyor. Ancak bu yeni tepkiyle beraber bu gelirlerin çoğunu kaybedecekmiş gibi görünüyor.

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

YouTube'da Her Gün Milyarlarca Saat Video İzleniyor

YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor

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Yazar: - 17.03.2017

Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor İçin Yorum Yaz

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