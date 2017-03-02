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Biscolata Carlos
TamindirMobilEğlenceBiscolata Carlos - Android Için Eğlence Uygulaması

Biscolata Carlos

Biscolata Carlos İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Biscolata Carlos
Biscolata Carlos
Biscolata Carlos
Biscolata Carlos
Biscolata Carlos

Sevgilisi olmayan kadınlara yönelik geliştirilen Biscolata Carlos uygulaması ile ideal sevgilinizi bulabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 11 dakika önce

Sevgilisi olmayan kadınlara yönelik geliştirilen Biscolata Carlos uygulaması ile ideal sevgilinizi bulabilirsiniz.

Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Biscolata Carlos uygulaması, adından da anlaşılacağı üzere Biscolata’nın reklam yüzü olan Carlos ile sevgili olmanızı sağlıyor. Elbette bu bir robot, ancak yine de vakit geçirmek için kullanılabilir diye düşünüyorum.

Uygulamada bulunan beni dinle, beni şımart, beni şaşırt, bana masaj yap, aşkımızı ölümsüzleştir, beni uyandır, benden özür dile, benimle uyu, benimle konuşma ve elveda komutlarını sevgiliniz Carlos’a yaptırabiliyorsunuz. Her dediğinizi yapan bir sevgili ihtiyacına karşılık veren Biscolata Carlos uygulamasını 17 yaşından küçüklere tavsiye etmiyoruz. Siz de mükemmel bir sevgili arıyorsanız Biscolata Carlos uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Rabarba
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