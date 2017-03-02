Sevgilisi olmayan kadınlara yönelik geliştirilen Biscolata Carlos uygulaması ile ideal sevgilinizi bulabilirsiniz.

Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Biscolata Carlos uygulaması, adından da anlaşılacağı üzere Biscolata’nın reklam yüzü olan Carlos ile sevgili olmanızı sağlıyor. Elbette bu bir robot, ancak yine de vakit geçirmek için kullanılabilir diye düşünüyorum.

Uygulamada bulunan beni dinle, beni şımart, beni şaşırt, bana masaj yap, aşkımızı ölümsüzleştir, beni uyandır, benden özür dile, benimle uyu, benimle konuşma ve elveda komutlarını sevgiliniz Carlos’a yaptırabiliyorsunuz. Her dediğinizi yapan bir sevgili ihtiyacına karşılık veren Biscolata Carlos uygulamasını 17 yaşından küçüklere tavsiye etmiyoruz. Siz de mükemmel bir sevgili arıyorsanız Biscolata Carlos uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.