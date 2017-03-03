Bitcoin, Altından Daha Değerli!

Sanal para birimi Bitcoin’in değeri her geçen gün artıyor. Öyle ki, altının değerini geçen Bitcoin, şubat ayından bu yana yüzde 30 pirim yaptı.

Bitcoin bankaları, bitcoin dostu mekanlar, artık duymaya alıştığımız terimler. Hal böyle olunca, kullanımı her geçen gün yaygınlaşan sanal para, Bloomberg Markets verilerine göre altın fiyatlarını geride bıraktı. Bu demek değildir ki, insanlar altınlarını satıp bitcoin satın alıyorlar, aksine altın hala yatırım konusundaki güvenilirliğini koruyor. Diğer yandan bitcoin, bu konuda istikrarı sağlayacak güçlü bir rakip olarak ilerliyor.

2008’den bu yana kullanılan sanal altın, 2016’dan bu yana ilk kez bu kadar uzun süre 1 doların üzerinde değer gördü. 1 ons altının 1,227 dolar olduğu sıralarda, 1.282 dolara yükselen bitcoin, tarihindeki en yüksek değere ulaştı.

Sanal Para Bitcoin'in Artık Bankası da Var

Bitcoin ile Ev Aldı, 1.3 Milyon Dolar Kar Etti