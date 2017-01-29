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Bitcoin ile Ev Aldı, 1.3 Milyon Dolar Kar Etti

Bitcoin ile kar etmek

Sanal para birimi Bitcoin ile ilgili şaşırtıcı hikayeler gelmeye devam ediyor. Bilmeyenler için bir hatırlatma yapmak gerekirse, Bitcoin para birimi anlık dalgalanmaları ile ünlüdür ve genelde güvenilmeyen bir yatırım aracı olarak nam salmıştır. Bu dalgalanmalar ise öyle ufak tefek değil, ciddi dalgalanmalar olarak ortaya çıkarlar. Hal böyle olunca bugüne kadar birçok Bitcoin mağduru ve çok ilginç Bitcoin hikayeleri ortaya çıktı ve genelde dramatik hikayelerdi. Ancak California’da bir adam Bitcoin’in bu anlık dalgalanması ile turnayı gözünden vurdu. Bitcoin ile ev satın alan adam saniyeler içinde tam 1.3 milyon dolar kar elde etti.

Bitpay’in ticari faaliyetler sorumlusu Sonny Singh tarafından aktarılan bu olumlu Bitcoin hikayesinde, California’da bir adam 4 milyon dolar fiyatında bir eve talip oldu. Evi satan almak isteyen adam satıcının “Bitcoin geçerlidir” ibaresini fark edince bu parayı Bitcoin ile ödemek istedi. Buraya kadar her şey normal seyrinde devam ederken paranın transferi esnasında Bitcoin yine yaptı yapacağını. Ödeme işlemine başlarken 750 dolar olan Bitcoin’in değeri ödeme işleminin sonunda yine ani bir dalgalanma ile 1000 dolara yükseldi. Bu sayede evin alıcısı ödeme yapmasına rağmen evi yüzde 25 daha ucuza alarak tam 1.3 milyon doları cebine koydu. Üstüne üslük hikaye burada da bitmiyor. 1.3 milyon dolar gibi bir miktarı haybeden kazanan adam aradaki bu fark ile bir de gidip kendine bir Lamborghini satın aldı, tabi yine Bitcoin ile.

Tek hamlede 4 milyon dolarlık bir ev ve bir Lamborghini sahibi olan adamın hikayesi ile Bitcoin’in güvenilmez algısı değişebilir mi bilinmez ama Bitcoin’in son bir yılda azımsanmayacak bir aşama kaydettiğini de belirtelim. Zira Bitcoin 2016 yılının en çok tercih edilen yatırım aracı olmuştu.

2016'nın En Çok Kazandıranı Bitcoin Oldu

2016’da Yok Edilen ve Para Kaybettiren Önemli Teknolojilerin Listesi

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Yazar: - 29.01.2017

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