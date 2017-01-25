Biyometrik Teknoloji Eski Pasaportları Tedavülden Kaldıracak

Gün geçmiyor ki teknoloji, alışkanlıklarımızdan birini daha tarihe karıştırmasın. Bu gün söylediğimiz cümlenin yarın demode olduğu çağımızda, sanıyorum değişmeyecek tek şey değişimin kendisi. Avustralya 2020 yılı itibariyle pasaport devrine son veriyor. Ülkeye giriş ve çıkışlarda biyometrik teknoloji kullanılacak. "Kesintisiz Yolcu" (Seamless Traveler) isimli bu sistem, şimdiden 94 milyon dolar bütçeye sahip. 10 sene boyunca Avustralya'da 40 milyon kişi tarafından kullanılan otomatik pasaport tarama istasyonları, bu yeni projeyle kullanımdan kalkıyor.



Temmuz ayı itibariyle Canberra Hava Alanı’nda pilot uygulamaya başlayacak olan bu proje için tartışmalar sürüyor. Özellikle mahremiyet savunucuları tarafından karşı çıkılan sistemin farklı ırklara karşı oldukça ön yargılı olabileceği de iddia ediliyor. Bunların yanında, projenin daha güvenilir olacağı ve neredeyse insansız istasyonlara geçilerek zaman ve maliyetten tasarruf edileceği düşünülüyor. Ancak kusursuz olmayan biyometrik teknolojinin ne gibi sorunlar çıkaracağı belirsiz.

Teknolojinin maliyeti düştükçe, daha fazla alanda karşımıza çıkacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Sonuç olarak Avustralya’nın bu değişimi başarıp başaramadığını görebilmemiz için 4 sene daha beklememiz gerekiyor.

Bir gün bizde de “Çocuğum benim gözüm sulanıyor, ondan tanımıyor bu meret beni, benim ben, Neriman Teyzen” , “Teyzecim anlıyorum ama kapı otomatik, ben açamıyorum buradan” gibi diyolograrı duyar mıyız hep birlikte göreceğiz.

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