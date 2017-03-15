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Black Blue
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Black Blue

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Black Blue
Black Blue
Black Blue
Black Blue

Kritik noktaları bularak eşsiz şekilleri çizmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Düşünmeye dayalı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Black Blue, birbirinden zorlu bölümleri ve eşsiz mekanikleriyle dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda sürekli düşünmeniz gerekiyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz zevkli bir bulmaca oyunu olan Black Blue, basit mekanik üzerine kurulu bir oyundur. Oyunda önünüze gelen şekilleri noktalar yardımıyla oluşturmaya çalışıyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Şekillerin kritik noktalarını seçiyor ve daha sonra işi oyuna bırakıyorsunuz. Oldukça hoş animasyonlara sahip olan oyunda işiniz zor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda sürekli olarak düşünüyor ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Black Blue'yu sakın kaçırmayın.

Basit bir oynanışa ve harika atmosfere sahip olan oyunda tek yapmanız noktaları belirlemek. En kısa sürede şekilleri çizmeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Çoklu moda da sahip olan oyund arkadaşlarınıza karşı oynayabilirsiniz. Zevkli bir bulmaca oyunu arıyorsanız Black Blue tam size göre.

Black Blue oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Wonderkid Development
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