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Black Blue
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Black Blue

(iOS)
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48 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Black Blue
Black Blue
Black Blue
Black Blue

Şekileri oluşturmaya çalışıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Black Blue, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Zevkli bir kurguya sahip olan Black Blue, şekilleri oluşturmanız gereken bir oyundur. Oyunda eşsiz şekilleri oluşturmaya çalışıyor ve kritik noktaları belirliyorsunuz. Eşsiz mekaniğe ve minimalist bir atmosfere sahip olan oyunda çok eğleniyor ve düşünce gücünüzü de sonuna kadar kullanıyorsunuz. Hoş animasyonlara ve kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye ve en kısa sürede şekilleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Zaman öldürmek için tercih edebileceğiniz Black Blue'yu sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa ve etkileyici bir ortama sahip olan oyunda bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz. Kısa sürede şekilleri oluşturmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Zevkli bir bulmaca deneyimi sunan Black Blue'yu mutlaka denemelisiniz. Farklı konsepti ve eğlenceli mekanikleriyle Black Blue tam size göre.

Black Blue oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Wonderkid Development
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