BlackBerry Aurora Tanıtıldı. İşte Aurora'nın Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefon pazarında uzun bir süredir mutlu olamayan Blackberry, üreteceği yeni telefonları ile birlikte ilerleyeceği en doğru yolu belirlemeye çalışıyor. Eskisi kadar popüler olmayan Kanadalı teknoloji markası, kısıtlı bir bölgede satışa sunacağı yeni telefonu Aurora'yı tanıttı.

Blackberry'nin yeni telefonu Aurora'nın teknik özelliklerini Endonezya'da faaliyet gösteren BB Merah Putih açıkladı. Yapılan bu açıklamayla birlikte Aurora kesinleşti ve Endonezya'da satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. Blackberry markasının ilk çift SIM kartlı telefonu olma özelliğini taşıyan Aurora, teknik özellikleri ile de seviyesine oranla oldukça iyi işler çıkartacak gibi görünüyor. Blackberry’nin yeni telefonu Android işletim sistemi ile çalışmasının yanı sıra, giriş seviyesi telefon sevenlere hitap etmesiyle ön plana çıkıyor.

Blackberry Aurora'nın özellikleri:

Kanadalı teknoloji şirketinin yeni telefonu Aurora, 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olacak. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekranı da bünyesinde taşıyan Aurora, ekran çözünürlüğü konusunda biraz yetersiz kalmış. Blackberry markasını taşıyan bu telefonda 720p yani HD çözünürlükte bir ekran bulunuyor. Yetersiz kalmış dedik fakat, bu ekran çözünürlüğü giriş seviyesi telefonlar için uygun olabilir.

Telefonu ile fotoğraf çekmeyi sevenler için Aurora'da 13 MP arka ve 8 MP ön kamera da mevcut. Gücünü Snapdragon 425'ten alan Aurora'nın şarj ömrünü ise 3.000 mAh'lik bataryası belirliyor. 178 gram ağırlığı ile piyasaya sunulacak olan telefonu satın alan kullanıcılar, işletim sistemi olarak Android'in 7.0 sürümü Nougat ile karşılaşacaklar.

12 Mart 2017 tarihinde kesin olarak satışa sunulacak olan telefon ilk aşamada sadece Endonezya'da satılacak. Endonezya için belirlenen satış fiyatı, 260 dolar civarlarında. Blackberry'nin giriş seviyesi telefon sevenler için geliştirmiş olduğu modeli Aurora, bakalım Endonezya'da ne kadarlık bir satış rakamına ulaşacak.

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