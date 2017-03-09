?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilBlackBerry Aurora Tanıtıldı. İşte Aurora'nın Özellikleri, Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

BlackBerry Aurora Tanıtıldı. İşte Aurora'nın Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Blackberry Aurora

Telefon pazarında uzun bir süredir mutlu olamayan Blackberry, üreteceği yeni telefonları ile birlikte ilerleyeceği en doğru yolu belirlemeye çalışıyor. Eskisi kadar popüler olmayan Kanadalı teknoloji markası, kısıtlı bir bölgede satışa sunacağı yeni telefonu Aurora'yı tanıttı.

Blackberry'nin yeni telefonu Aurora'nın teknik özelliklerini Endonezya'da faaliyet gösteren BB Merah Putih açıkladı. Yapılan bu açıklamayla birlikte Aurora kesinleşti ve Endonezya'da satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. Blackberry markasının ilk çift SIM kartlı telefonu olma özelliğini taşıyan Aurora, teknik özellikleri ile de seviyesine oranla oldukça iyi işler çıkartacak gibi görünüyor. Blackberry’nin yeni telefonu Android işletim sistemi ile çalışmasının yanı sıra, giriş seviyesi telefon sevenlere hitap etmesiyle ön plana çıkıyor.

Blackberry Aurora'nın özellikleri:

Blackberry Aurora

Kanadalı teknoloji şirketinin yeni telefonu Aurora, 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olacak. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekranı da bünyesinde taşıyan Aurora, ekran çözünürlüğü konusunda biraz yetersiz kalmış. Blackberry markasını taşıyan bu telefonda 720p yani HD çözünürlükte bir ekran bulunuyor. Yetersiz kalmış dedik fakat, bu ekran çözünürlüğü giriş seviyesi telefonlar için uygun olabilir.

Telefonu ile fotoğraf çekmeyi sevenler için Aurora'da 13 MP arka ve 8 MP ön kamera da mevcut. Gücünü Snapdragon 425'ten alan Aurora'nın şarj ömrünü ise 3.000 mAh'lik bataryası belirliyor. 178 gram ağırlığı ile piyasaya sunulacak olan telefonu satın alan kullanıcılar, işletim sistemi olarak Android'in 7.0 sürümü Nougat ile karşılaşacaklar.

Blackberry Aurora

12 Mart 2017 tarihinde kesin olarak satışa sunulacak olan telefon ilk aşamada sadece Endonezya'da satılacak. Endonezya için belirlenen satış fiyatı, 260 dolar civarlarında. Blackberry'nin giriş seviyesi telefon sevenler için geliştirmiş olduğu modeli Aurora, bakalım Endonezya'da ne kadarlık bir satış rakamına ulaşacak.

BlackBerry'nin 2 Yeni Akıllı Telefonu Yolda

BlackBerry'nin Küresel Telefon Pazarındaki Payı Yüzde 'Sıfır'

BlackBerry'nin Yeni Telefonunu Aslında BlackBerry Yapmadı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 09.03.2017

BlackBerry Aurora Tanıtıldı. İşte Aurora'nın Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Snapchat Benzeri Facebook Messenger Day Çıktı Snapchat Benzeri Facebook Messenger Day Çıktı Facebook'un bir süre önce denemeye başladığı Snapchat Hikayeler benzeri yeni denemesi olan Facebook Messenger Day, bugünden itibaren dünya çapında…
Call of Duty: Modern Warfare Remastered Harita Paketi Duyuruldu Call of Duty: Modern Warfare Remastered Harita Paketi DuyurulduBir dönemin efsanesi haline gelen ve hatta Call of Duty denilince birçok kişinin aklına gelen ilk oyun olan Call of Duty 4: Modern Warfare bilindiği… Bu Kutunun İçi Sıfırın Altında Bir Milyar Derece Bu Kutunun İçi Sıfırın Altında Bir Milyar DereceNASA (Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi), evrenin en soğuk noktasını oluşturmaya çalışıyor. NASA, Atomların aşırı düşük sıcaklıklarda…
Toyota i-TRIL Geneva Motor Show'un Gözdesi Oldu Mount & Blade II: Bannerlord'dan Yeni Görseller Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten