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BlackBerry KEYone Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

BlackBerry Keyone özellikleri

Battığını açıklamasının ardından TCL isimli şirket tarafından satın alınan BlackBerry'nin bir süredir Mercury kod adıyla geliştirdiği Android tabanlı yeni akıllı telefonu BlackBerry KEYone 'ın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. 

Akıllı telefonların mobil sektörü ele geçirmesinden önce pazar payı lideri olan BlackBerry, Android ve iOS'un önlenemez yükselişinin ardından dibi görmüştü. Kanada merkezli telefon üreticisi, bir süre daha bu iki işletim sistemine karşı dirense de sonunda iflasını açıklamıştı. İflas açıklamasının ardından TCL, BlackBerry'nin isim haklarını satın alarak, telefon üreteceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Android tabanlı BlackBerry Priv piyasaya sürülse de istenilen başarı yakalanamamıştı. Yine de yılmayan TCL, BlackBerry Mercury kod adıyla bir başka telefonun çalışmalarına daha başladığını daha önce söylemişti. Bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi 2017 kapsamında BlackBerry KeyOne da duyuruldu. 

Yüksek çözünürlüklü 4.5-inch dokunmatik ekran kullanan telefon, hareketleri de algılayabilen fiziksel bir QWERTY klavye de kullanıyor. Şık tasarımı gözlerden kaçmayan telefon, Priv'den biraz daha ucuz piyasaya çıkacak olmasıyla da daha iddialı görünüyor. İşte oldukça beğenilen o telefonun özellikleri:

blackberry keyone tanıtım

BlackBerry KEYone Özellikleri

İşletim Sistemi:  Android 7.1
Uzunluk:  149.1 mm 
Genişlik:  72.4 mm
Kalınlık:  9.4 mm
Ağırlık:
Kasa:  Alüminyum ve plastik
Çerçeve:  Alüminyum
Tuşlar:  Sanal/QWERTY
Renk Seçenekleri:  Siyah
Ekran ölçüleri:  4.5 inç
Çözünürlük:  1080×1920 piksel (1080p)
Piksel yoğunluğu:  434 ppi
Ekran/Kasa oranı:  %55.6
Ekran tipi:  IPS LCD
Ekran Koruması:  Corning Gorilla Glass 4
Çözünürlük (arka kamera):  12 Megapiksel (Sony IMX378 sensör)
Flaş:  Çift LED Flaş (çift tonlu)
Özellikleri:  Faz algılamalı otofokus, f/2.0 diyafram açıklığı, 1/2.3-inç’ sensör boyutu, 1.55µm piksel boyutu, yüz algılama, panorama, HDR
Video Özellikler:  1080p@30fps, 720p@30fps
Ön Kamera:  8 Megapiksel, 1.12 µm piksel boyutu, 1080p@30fps
Yonga Seti:  Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953)
İşlemci (CPU):  8-çekirdekli, 2.0 GHz Cortex-A53, 64-bit
Grafik İşlemcisi (GPU):  Adreno 506
Sistem Belleği (RAM):  3 GB RAM
Dahili Hafıza:  32 GB
Arttırılabilir Hafıza:  microSD 256 GB
Batarya Kapasitesi:  3505 mAh, Li-Ion
SIM:  nano-SIM
Teknoloji:  GSM / HSPA / LTE
2G:  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G:  HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G:  TE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)
Hız:  HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 450/50 Mbps

blackberry keyone vs. priv

BlackBerry KEYone Fiyatı

BlackBerry'nin bir önceki klavyeli ve Android tabanlı telefonu Priv, 600 doların üstünde bir etiketle piyasaya çıkmıştı. Bu sefer farklı bir politika izlemek isteyen şirket, KEYone'nın çıkış fiyatını 549 dolar olarak açıkladı. 

Yeni telefonun duyurulmasının ardından eski modelin fiyatını da düşüren BlackBerry, Priv'in de artık 499 dolara satılacağını belirtti. Böylece daha ucuza klavyeli ve yüksek donanımlı Android telefon almak da mümkün oldu.

BlackBerry KEYone Çıkış Tarihi

BlackBerry hayranları tarafından merakla beklenilen KEYone'ın nisan ayı itibarıyla piyasaya sürüleceği de açıklandı. Türkiye'de de aynı tarihte çıkıp çıkmayacağı henüz belli değilken, tam olarak hangi günde çıkacağının da daha sonra açıklanacağı söylendi. 

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Yazar: - 26.02.2017

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