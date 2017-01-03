BlackBerry Mercury, CES 2017’den Önce Bir Tanıtım Videosu Yayınladı

ABD’li şirket TCL Communication BlackBerry’nin CES 2017’de tanıtacağı Mercury isimli telefonun birkaç saniyelik tanıtım videosunu yayınladı. TCL’in başkanı yayınladığı videoda BlackBerry Mercury’nin tasarımının son derece etkileyici olduğunu da ifade ediyor.

TCL mobil sektöründe yeni bir isim değil. Şirket, Alcatel telefonlarının da arkasında ve bu konuda deneyimli olduklarını biliyoruz. Bakalım başarılı duruşlarını BlackBerry ile de sürdürebilecekler mi?

BlackBerry Mercury Teknik özellikleri

QWERTY klavyeye sahip olan BlackBerry Mercury’den şimdilik kod adı olan DTEK70 olarak bahsediliyor. 1620 x 1080 piksel çözünürlüklü 4.5 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihaz; 3,400mAh batarya, 8 çekirdekli Snapdragon 625, Adreno 506 GPU ile beraber 3GB RAM ve 32GB dahili bellek taşıyor.





Yeni BlackBerry Telefonları İçin Hedef CES 2017