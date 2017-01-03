?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberMobilBlackBerry Mercury, CES 2017’den Önce Bir Tanıtım Videosu Yayınladı

BlackBerry Mercury, CES 2017’den Önce Bir Tanıtım Videosu Yayınladı

BlackBerry Mercury

ABD’li şirket  TCL Communication BlackBerry’nin CES 2017’de tanıtacağı Mercury isimli telefonun birkaç saniyelik tanıtım videosunu yayınladı. TCL’in başkanı yayınladığı videoda BlackBerry Mercury’nin tasarımının son derece etkileyici olduğunu da ifade ediyor.

TCL mobil sektöründe yeni bir isim değil. Şirket, Alcatel telefonlarının da arkasında ve bu konuda deneyimli olduklarını biliyoruz. Bakalım başarılı duruşlarını BlackBerry ile de sürdürebilecekler mi?

BlackBerry Mercury Teknik özellikleri

QWERTY klavyeye sahip olan BlackBerry Mercury’den şimdilik kod adı olan DTEK70 olarak bahsediliyor. 1620 x 1080 piksel çözünürlüklü 4.5 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihaz; 3,400mAh batarya, 8 çekirdekli Snapdragon 625, Adreno 506 GPU ile beraber 3GB RAM ve 32GB dahili bellek taşıyor.

Yeni BlackBerry Telefonları İçin Hedef CES 2017

Editöre Yaz:
Yazar: - 03.01.2017

BlackBerry Mercury, CES 2017’den Önce Bir Tanıtım Videosu Yayınladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Lenovo X1 Carbon, X1 Yoga ve X1 Tablet 2017'nin Özellikleri Açıklandı Lenovo X1 Carbon, X1 Yoga ve X1 Tablet 2017'nin Özellikleri Açıklandı Lenovo'nun en yeni X1 ürünlerinin özellikleriyle ilgili CES 2017'den ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şirketin iş bilgisayarı olarak ürettiği…
Microsoft Edge 2016'da Beklentileri Karşılayamadı Microsoft Edge 2016'da Beklentileri Karşılayamadı2016'nın sona ermesiyle birlikte geçtiğimiz seneye ait internet tarayıcısı kullanım istatistikleri de ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere… 'Çocuğunuzu İnternetle Yalnız Bırakmayın Yoksa Terör Örgütleri Kaçırır' 'Çocuğunuzu İnternetle Yalnız Bırakmayın Yoksa Terör Örgütleri Kaçırır'Manşetteki bu söylem İstanbul Üniversitesi HAYEF Dekanı Prof. Dr. İrfan Başkurt’a ait. Başkurt, "Akıllı telefonlar var, internet var, kapıyı…
Lenovo'nun Oyun Canavarı 'Legion' ile Tanışın Galaxy S8'i Bilgisayar Gibi Kullanabilmemiz Mümkün Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten