BlackBerry Mercury Tanıtım Tarihi Açıklandı

BlackBerry markasından kopamayan kullanıcılar için TCL Başkan ve Genel Müdürü Steve Cistulli’den müjdeli haber geldi. Önümüzdeki ay Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2017) BlackBerry Mercury resmi olarak tanıtılacak.

Akıllı telefonlarının tanıtımı için Çin merkezli şirket TCL’yi seçen BlackBerry, geçtiğimiz Tüketici Elektroniği Fuarı’nı (CES) boş geçmişti. Şubat ayında Barcelona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2017) "Mercury" kod adlı fiziksel QWERTY klavyeli bir akıllı telefon tanıtma hazırlığı içerisinde. Aslında Ocak ayında CES Fuarı’nda cihazın üretim öncesi modelini görmüştük ancak şimdi tüketiciyle buluşacak asıl sürümü ile tanıştık. BlackBerry’nin Twitter üzerinden paylaştığı GIF’te cihazın ön tasarımını görüyoruz. Ayrıca 25 Şubat 2017’de resmi olarak tanıtılacağını ve oldukça farklı bir telefonla karşılaşacağımız açıkça gösteriliyor.



Parmak izi okuyucu, klavyedeki boşluk tuşunun içerisine yerleştirilmiş biometrik okuyucuya sahip olacağı söylenen telefonun beklenen teknik özellikleri arasında 4.5 inç 1080 x 1620 çözünürlük sunan ekran, Snapdragon 625 işlemci, 3GB RAM, 32GB dahili depolama alanı, 18 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera, 2 güne kadar kullanım süresi sunacağı tahmin edilen 3400 mAh batarya. Eğer BlackBerry Mercury bu özelliklerle gelirse donanımdan ziyade tasarımını konuşacağımız gibi görünüyor.

BlackBerry Mercury, CES 2017’den Önce Bir Tanıtım Videosu Yayınladı