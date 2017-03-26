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BlackBerry'den Meraklı Gözlere Çözüm Geldi

BlackBerry Privacy Shade

Özellikle toplu taşımada birilerinin size gelen mesajları okumasından bıktıysanız, BlackBerry'nin geliştirdiği yeni Android uygulaması tam size göre. Ekranın görünen kısmını gizleyen Privacy Shade ile meraklı gözlerden kaçmak artık mümkün. 

BlackBerry Privacy Shade, bu problemi çözmek için oldukça kolay bir yöntem keşfetmiş. Uygulamayı aktif hale getirdiğinizde, sizden ekranda bir daire ya da küçük bir dikdörtgen alan seçmenizi istiyor. Keyfinize göre yaptığınız bu seçimden sonra ekranın geri kalan kısmı küçük bir gölge içinde kalırken, sadece sizin seçtiğiniz alan ışıklandırmadan yararlanıyor. Böylece sadece seçtiğiniz alandaki yazılar rahatça okunabilir hale geliyor. Sadece yazılar için değil videolar ya da başka uygulamalarda da kullanılabilecek bu özellik, büyük bir problemi de kökten çözmüş oluyor. 

Fakat bu uygulama sadece BlackBerry kullanıcıları için geliştirilmiş durumda. İnternet üzerinden APK dosyasını bulsanız bile uygulamayı başka modellerde çalıştıramıyorsunuz. Yine de BlackBerry Manager gibi harici uygulamalar yardımıyla bu APK'yı indirmeniz ve uygulamayı kullanmanız da mümkün. Android kullanıcıları tarafından oldukça beğenilen bu uygulamanın kısa bir süre sonra herkese açılması da gündemde. 

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BlackBerry Privacy Shade Android
BlackBerry Privacy Shade Android Android İçin Ekran Gizleme Uygulaması

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Yazar: - 26.03.2017

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