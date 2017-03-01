BlackBerry'nin 2 Yeni Akıllı Telefonu Yolda

BlackBerry artık kendi akıllı telefonlarını yapmıyor. Çinli bir şirket, BlackBerry markalı akıllı telefon üretme ve satma hakkı almak için TCL ile küresel bir lisans anlaşması imzaladı. Daha sonra Mobil Dünya Kongresi'nde BlackBerry KEYone adı verilen bir cihaz resmen tanıtıldı. Yeni sızdırılan bir bilgiye göre de, iki yeni BlackBerry telefon yolda olabilir.

CNET'e verdiği demeçte TCL Communications'dan Nicolas Zibell, şirketin bu yıl akıllı telefon portföyünde toplam 3 adet BlackBerry olduğunu ifade etti. Bunun anlamı, TCL'den her an iki adet BlackBerry markalı cihaz gelebilir. İşin ilginç yanı, konuya dair ilk sızıntıların Endonezya'dan gelmiş olması. Yukarıda gördüğünüz manşet fotoğrafında bulunan telefonlar Endonezya'dan sızdırıldı.

BlackBerry akıllı telefonun sızdırılmış fotoğrafları, cihazın gerçekten çok yakında hazır olabileceğini ima ediyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta, telefonun KEYone, PRIV veya DTEK50 gibi olmayacağı söyleniyor. Büyük olasılıkla piyasada daha yaygın olarak tercih edilen orta sınıf akıllı telefonlar çıkacak.

Henüz bu iki yeni telefonun özelliklerinin ne olacağını ve hangi pazara hitap edeceğini bilmiyoruz. Açıkçası BlackBerry dendiği zaman da artık pek heyecanlanamıyoruz. Siz de böyle düşünüyor musunuz?

BlackBerry KEYone Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

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