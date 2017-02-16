BlackBerry'nin Küresel Telefon Pazarındaki Payı Yüzde 'Sıfır'

Şimdi yiğidi öldürüyoruz ama hakkını yemeyelim, BlackBerry son zamanlarda o kadar da "kötü" cihazlar üretmemişti. Hatta tüm pazar mevcudiyetini korumak adına bu yeni cihazlarına oldukça umut bağladığını da söylemek yanlış olmaz.

Ancak gel gelelim telefon pazarı tam bir kurtlar sofrasıyken, BlackBerry'in pazar payının yüzde 0 (sıfır) olduğuna da şaşıramıyoruz.

Android cihazlar da üreten BlackBerry'nin 2016 yılında 207 bin telefon çıkardığı söyleniyor. Ancak bu sembolik kalan rakamın pazar payı piyasaya çıkarılan telefonların yarısı kadar bile olamamış. Ancak şirket, Çinli telefon üreticisi TCL ile olan birlikteliğini hala koruyor. Ama geleceği hiç de parlak görünmüyor.

Windows Phone BlackBerry'den farklı değil

Ama BlackBerry'nin avunacağı tek nokta rakibi olan Windows'un ondan çok da iyi duruda olmaması. Yüzde 81 Pazar payı olan Android ve yüzde 17,9'luk iOS pazarında Windows işletim sistemli telefonların oranı sadece yüzde 1,1.

Windows telefonlar 2016'nın son çeyreğinde sade 1 milyon 092 adet cihaz satabilmeyi başarabildi. Oysa Android cihazlar aynı dönemde 352 milyon adedi geçtiler bile. Bunun yanı sıra iOS telefonlar yani iPhone pazar payı da 77 milyon adet cihazın biraz üzerinde görünüyorlar.

Ne diyelim, üzülme BlackBerry, Windows arkanda.

BlackBerry Passport Fotoğrafları

BlackBerry Leap Fotoğrafları

BlackBerry Telefon Üretmeyi Resmi Olarak Bırakıyor!