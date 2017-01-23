BlackBerry'nin Yeni Telefonunu Aslında BlackBerry Yapmadı

BlackBerry yeni cihazı DTEK50 ile gurur duyuyor ama ne var ki, bu cihazdan bir tane daha var ve tamamen farklı bir markaya ait. BlackBerry DTEK50 ile Çinli üretici Alcatel'in Idol telefonu neredeyse en ince ayrıntısına kadar aynılar.

Tabir yerindeyse, vidalarına kadar aynı olan iki telefonu birbirinden ayıran tek özellik arka kapaklarının farklı olması. BlackBerry DTEK50'nin sırtı kabartmalı plastik olarak tasarlanmışken, Alcatel Idol'un sırtı cam olarak geliyor. Ancak iki telefonun da sırtı tamamen siyah. Ayrıca BlackBerry DTEK50 bu sayede biraz daha ince görünüyor.

BlackBerry'nin telefonunu Çin'de yaptırmış olmasında yanlış bir durum yok. Bugün Apple bile iPhone'ları Çin'de üretiyor. Onun için TLC ile çalışan BlackBerry bu konuda bir ilk değil. Benzerlik söz konusu olduğunda, konuyla ilgili sorulara da kaçamak cevaplar vermeyen BlackBerry, DTEK50 cihazların TCL 'in referans tasarımları göz önünde bulundurularak yapıldığını da kabul ediyor. Alcetel'de aynı durumda.

Gelin, her iki telefonun benzerliklerine bir göz gezdirelim, ve son kararı hemen verelim.

Yukarıdaki resimde kamera modülleri farklı görünse de iki cihaz da 13-megapiksel ve f/2.0 apertür kamera kullanıyorlar.

Her ikisinin de ekran boyları ve çözünürlükleri 5.2-inç; 1,920x1,080 piksel,

Piksel yoğunlukları 424 ppi,

Cihazların ebatları 147 x 72.5 x 7.4 mm olarak ölçümleniyor,

İkisinin de ağırlığı 135 gram,

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemine sahipler,

1.5GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 617 kullanıyorlar,

16GB depolama alanı ve 3GB RAM taşıyorlar,

Arkada ve önde JBL hoparlör sistemine sahipler,

BlackBerry DTEK50 299 dolar, Alcatel Idol ise 310 dolar,

Artık aralarındaki 11 dolarlık farkın nereden kaynakladığını bulmak size kalıyor.

İşte Dünyanın En Güvenli Akıllı Telefonu BlackBerryDTEK50

BlackBerry'nin İçinden Alcatel Çıktı