Blacklistcall uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda rahatsız edici aramalardan ve SMS’lerden tamamen kurtulabilirsiniz.

Reklam içerikli çağrılar ve SMS’ler almaktan sıkıldıysanız ve kalıcı bir çözüm arıyorsanız Blacklistcall uygulamasını denemenizi tavsiye ediyorum. Engellediğiniz numaraların sizi bir daha aramasını sonsuza kadar engelleyebileceğiniz uygulamada, diğer kullanıcıların spam olarak tanımladığı numaralardan da korunabiliyorsunuz. Bunun yanında istenmeyen SMS’leri de engelleyebileceğiniz uygulamada, kara listeye eklediğiniz numaralar aradığında otomatik olarak meşgule atabilme imkanı da sunuluyor.

Gizli veya kısıtlanmış numaraları da engelleyebileceğiniz uygulamada, sadece onay verdiğiniz kişilerden gelen aramalara da izin verebilmeniz mümkün. Kendi ayarladığınız zaman aralığında numaraları kilitleyebileceğiniz ve artık rahat bir nefes alabileceğiniz Blacklistcall uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.