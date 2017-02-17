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Blacklistcall
TamindirMobilİletişimBlacklistcall - Android Için İstenmeyen Arama Ve Mesaj Engelleme Uygulaması

Blacklistcall

Blacklistcall İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Blacklistcall
Blacklistcall
Blacklistcall
Blacklistcall
Blacklistcall

Blacklistcall uygulaması spam içerikli mesajlardan ve çağrılardan korunmanızda yardımcı oluyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Blacklistcall uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda rahatsız edici aramalardan ve SMS’lerden tamamen kurtulabilirsiniz.

Reklam içerikli çağrılar ve SMS’ler almaktan sıkıldıysanız ve kalıcı bir çözüm arıyorsanız Blacklistcall uygulamasını denemenizi tavsiye ediyorum. Engellediğiniz numaraların sizi bir daha aramasını sonsuza kadar engelleyebileceğiniz uygulamada, diğer kullanıcıların spam olarak tanımladığı numaralardan da korunabiliyorsunuz. Bunun yanında istenmeyen SMS’leri de engelleyebileceğiniz uygulamada, kara listeye eklediğiniz numaralar aradığında otomatik olarak meşgule atabilme imkanı da sunuluyor.

Gizli veya kısıtlanmış numaraları da engelleyebileceğiniz uygulamada, sadece onay verdiğiniz kişilerden gelen aramalara da izin verebilmeniz mümkün. Kendi ayarladığınız zaman aralığında numaraları kilitleyebileceğiniz ve artık rahat bir nefes alabileceğiniz Blacklistcall uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Pamiesolutions
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