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Blast Blitz
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Blast Blitz

Blast Blitz İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Blast Blitz
Blast Blitz
Blast Blitz
Blast Blitz

Hızlı olmalı ve düşmanlarınızı havaya uçurmalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Blast Blitz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Efsane Pac-Man oyununa benzer şekilde bir oynanışa sahip olan oyunda düşmanlarınızı bombalıyorsunuz.

Sonsuz bir labirent oyunu olarak dikkat çeken Blast Blitz, Pac-Man tarzı bir oynanışa ve Bomberman tarzı kurguya sahip. İki efsane oyunu birleştiren Blast Blitz ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Duvarları yok ederek kendi yolunuzu yapabilliyor, zincirleme reaksiyonlar başlatabiliyor ve düşmanlarınızı havaya uçurabiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun olan Blast Blitz ile sonsuz bir labirentin içerisine giriyorsunuz. Oyunda başarılı olmak için zamanlamayı iyi ayarlamalı ve sahip olduğunuz güçleri en iyi şekilde kullanmalısınız. 

Kare tarzı grafiklere sahip olan oyunda kullanılan renkler ve ses efektleri oyunculara zevk veriyor. Farklı karakterlerin kilitlerini de açabildiğiniz oyunda hızlı olmalı ve düşmanlarınızı yok etmelisiniz. Kolay oynanışı ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Blast Blitz sizleri bekliyor.

Blast Blitz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
PolyPandas
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