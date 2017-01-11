?     Geri Bildirim
Çekiliş
Blast Blitz
TamindirMobilOyunlarAksiyonBlast Blitz - IOS Için Aksiyon Oyunu

Blast Blitz

(iOS)
Blast Blitz İndir Hemen İndir

105 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Blast Blitz
Blast Blitz
Blast Blitz
Blast Blitz

Kendi yolunuzu yapıyor ve düşmanlarınızı bombalıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Blast Blitz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Oldukça eğlenceli bir kurgusu bulunan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Labirent oyunu tarzında bir oynanışı bulunan oyunda düşmanlarınızı bombalıyor ve onları havaya uçuruyorsunuz. Zevkli bir oyun olarak dikkat çeken Blast Blitz'da kullanılan grafikler ve sesler de oyuncuları kendine çekiyor.  Oyunda duvarları yok edebiliyor, kendinize yeni yollar inşa edebiliyor ve düşmanlarınızı havaya uçurabiliyorsunuz. Küçük bir aksiyon oyunu olarak nitelendirilebilen Blast Blitz'da zevkli zamanlar da sizleri bekliyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan oyunu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda bir takım özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Oyunda başarılı olmak için ise hızlı olmanız gerekiyor.

Kare tarzı grafiklere sahip olan oyunda kullanılan renkler ve ses efektleri de oyunculara zevk veriyor. Younda farklı karakterlerin kilitlerini açabiliyor ve zincirleme reaksiyonlar başlatabiliyorsunuz. Oyunda hızlı olmalı ve düşmanlarınızı yok etmelisiniz.

Blast Blitz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Blast Blitz için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
PolyPandas
Blast Blitz QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Super Mario Run
    Super Mario RuniPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Blast Blitz Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster