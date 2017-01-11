Blast Blitz(iOS)
Kendi yolunuzu yapıyor ve düşmanlarınızı bombalıyorsunuz
Blast Blitz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Oldukça eğlenceli bir kurgusu bulunan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Labirent oyunu tarzında bir oynanışı bulunan oyunda düşmanlarınızı bombalıyor ve onları havaya uçuruyorsunuz. Zevkli bir oyun olarak dikkat çeken Blast Blitz'da kullanılan grafikler ve sesler de oyuncuları kendine çekiyor. Oyunda duvarları yok edebiliyor, kendinize yeni yollar inşa edebiliyor ve düşmanlarınızı havaya uçurabiliyorsunuz. Küçük bir aksiyon oyunu olarak nitelendirilebilen Blast Blitz'da zevkli zamanlar da sizleri bekliyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan oyunu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda bir takım özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Oyunda başarılı olmak için ise hızlı olmanız gerekiyor.
Kare tarzı grafiklere sahip olan oyunda kullanılan renkler ve ses efektleri de oyunculara zevk veriyor. Younda farklı karakterlerin kilitlerini açabiliyor ve zincirleme reaksiyonlar başlatabiliyorsunuz. Oyunda hızlı olmalı ve düşmanlarınızı yok etmelisiniz.
Blast Blitz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve sonrası
- Üretici:
- PolyPandas
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Blast Blitz Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı